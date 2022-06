L’Isola dei Famosi, scoop su Alex Belli: è pronto a sbarcare in Honduras?

Alex Belli è pronto a partecipare al reality show di Canale5: lo svela una fonte a Nuovo Tv

Presto finirà anche L’Isola dei Famosi e l’estate televisiva in cui non c’è più alcun programma appetitoso avrà ufficialmente inizio. Ma prima bisogna giocarsi gli ultimi fuochi d’artificio ed ecco che una fonte che bazzica nei corridoi Mediaset ha svelato al settimanale Nuovo Tv una boma clamorosa: Alex Belli potrebbe sbarcare in Honduras. E questo potrebbe succedere già a partire dalla prossima puntata, dato che manca davvero pochissimo all’ultima puntata in cui si incoronerà il vincitore di questa bella edizione con una Ilary Blasi sempre più bella e brava e due opinionisti (Nicola Savino e Vladimir Luxuria) simpatici e competenti.

Soleil Sorge è arrivata in Honduras: presto arriverà anche Alex Belli?

Ebbene sì, nei corridoi Mediaset si vocifera di un approdo di Alex Belli all’Isola. Come la prenderà Soleil Sorge qualora queste voci si rivelassero reali? Sicuramente non la prenderà molto bene considerando che da quando è terminato il Grande Fratello Vip tra i due non scorra il sangue più positivo di sempre. Poco prima di sbarcare in Honduras la bionda influencer, che ieri ha dato scandalo, ha detto che certi teatrini non le piacciono mentre l’attore ha ribadito che per mesi ha sguazzato nel trash televisivo e che ha mostrato una certa incoerenza. Non si sa se gli autori si giocheranno questa casa, ma una cosa è certa: il pubblico non ha voglia di sorbirsi i loro teatrini anche all’Isola dei Famosi.

L’Isola dei Famosi: buoni ascolti per Ilary Blasi, ma il rinnovo è a rischio

La puntata di ieri del reality show condotto da Ilary Blasi ha superato il 20% di share contro la concorrenza di Rai1, ma ieri è arrivata una notizia che ha iniziato a preoccupare i fan del programma: pare proprio che Mediaset non abbia intenzione di rinnovare il programma. Di sicuro ci sarebbe solo il Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini. Non si sa se quest’indiscrezione corrisponderà o meno al vero, ma una cosa è certa: cancellare un programma storico come L’Isola, dopo un’edizione così bella, con finalmente gli opinionisti giusti, sarebbe davvero un crimine televisivo.