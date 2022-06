Soleil Sorge dà scandalo all’Isola dei Famosi: concorrenti senza parole

Soleil Sorge fa un gesto che non passa inosservato: spiazzati tutti i naufraghi

Nella puntata di stasera dell’Isola dei Famosi c’è stato lo sbarco in Honduras di Vera Gemma e Soleil Sorge. Quest’ultima è stata una delle concorrenti più forti in assoluto in una passata edizione, tanto da essere stata incoronata per ben cinque volte leader dell’Isola. Questa sera ha dato prova di sé nella prova denominata dell’uomo vitruviano, ma lo ha fatto a modo suo ovvero dando scandalo, tanto che tutti i concorrenti sono rimasti senza parole, e non solo. Si potrebbe descrivere ciò che ha fatto fin nei minimi dettagli, ma l’immagine in calce all’articolo parla più di mille parole.

Edoardo Tavassi sconvolto dalla bionda influencer: “Voglio andare via!”

Soleil Sorge è stata definita da Edoardo Tavassi la donna della sua vita: almeno questo è quello che ha fatto sapere sua sorella Guendalina finalmente in studio insieme ad Alessandro Iannoni con il quale ha legato tantissimo sia dentro sia fuori il reality show di Canale5. Peccato che Edoardo si sia fin da subito interessato a Mercedesz Henger, ma pare che potrebbe presto dimenticarla per la bionda influencer, che ha dato scandalo stasera mettendosi in una posa decisamente provocante durante una prova impegnativa. Le parole del fratello di Guendalina: “Voglio andare via” e la battuta di Vladimir, che ha fatto notare come “Si stia sentendo male”.

Ilary Blasi sconvolge gli opinionisti: “Ilona e l’avvocato non soffrono di scopofobia”

E poi ci si è messa Ilary Blasi (per lei un piccolo problema in diretta, poi risolto) con una battuta: in pratica ha chiesto a Nicola Savino e Vladimir Luxuria se sapessero cosa significa la parola scopofobia, dicendo che Ilona Staller e il suo avvocato non ne soffrono. In pratica sarebbe la fobia di non stare al centro dell’attenzione. La pornodiva, invece, credeva che tale fobia avesse a che fare con la sfera della sessualità. Poi la conduttrice ha voluto stuzzicare Carmen Di Pietro con un video montato ad hoc che vedeva sua figlio Alessandro fare bisboccia insieme a Guendalina Tavassi. Si è molto arrabbiata e il pubblico, di conseguenza, si è mostrato molto divertito.