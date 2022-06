L’Ora e il triste primato, Francesco Colella: “Altissimo numero di vittime”

“L’Ora è ricordato per l’alto numero di giornalisti uccisi” svela l’attore di Rampulla

La penultima puntata della fiction di Canale5 con protagonista Claudio Santamaria andrà in onda questa sera, mercoledì 29 giugno, in prima serata. Nel cast c’è anche l’attore Francesco Colella, celebre per aver recitato in fiction di successo come Don Matteo e Vostro Onore, che impersona il caporedattore Giulio Rampulla. E l’attore ha concesso una breve intervista a TvMia dove oltre a fornire delle anticipazioni sulla fiction e spiegare come si è preparato per il suo ruolo ha anche rivelato che il quotidiano nato negli anni ’50 a Palermo detiene un triste primato:

“È ricordato come il quotidiano con il più alto numero di vittime di giornalisti per mano mafiosa… Spero che questa fiction si proietti nelle scuole, quello che hanno vissuto i giornalisti de L’Ora non si deve ripetere mai più.”

Francesco Colella ammette: “Ecco a chi mi sono ispirato per il mio ruolo nella fiction di Canale5”

L’attore durante la breve intervista concessa al settimanale suddetto ha anche ricordato due noti giornalisti del quotidiano uccisi dalla mafia. Il primo è Cosimo Cristina, la cui morte nel 1960 venne archiviata come suicidio ma in seguito molte incongruenze del caso rubricarono il tutto ad omicidio. Il secondo è quello di Mauro De Mauro, la cui sparizione nel 1970 gettò nel caos l’intera redazione. Ma oltre ai giornalisti eroici morti mentre facevano il loro lavoro, l’attore calabrese ha ammesso di essersi ispirato ad altri illustri personaggi per interpretate il caporedattore Giulio Rampulla ne L’Ora-Inchiostro contro piombo.

“Mi sono ispirato alla passione che metteva nel suo lavoro il grande scrittore Leonardo Sciascia leggendo i suoi articoli.”

ha ammesso Colella riferendosi a due grandi scrittori siciliani il racalmutese Sciascia e l’agrigentino Luigi Pirandello.

L’Ora-Inchiostro contro piombo anticipazioni, l’attore di Rampulla: “Orgoglioso di farne parte”

“Sono davvero orgoglioso di fare parte del cast della fiction. Non si tratta di una storia inventata, di finzione ma della ricostruzione di un pezzo di storia del nostro Paese.” ha rivelato in conclusione Francesco Colella. Non resta dunque che dare l’appuntamento con la penultima puntata della fiction di Canale5 (qui le anticipazioni) a stasera alle 21.20 circa.