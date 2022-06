L’Ora, anticipazioni quarta puntata: Antonio Nicastro sotto ricatto

Antonio Nicastro (Claudio Santamaria) in difficoltà nella prossima puntata della fiction

Si avvia verso la conclusione la serie tv di Canale5 in onda ogni mercoledì in prima serata. Infatti la prossima settimana, precisamente il 29 giugno, andrà in onda la penultima puntata della fiction. Come sempre non mancheranno grandi momenti di tensione che lasceranno i telespettatori con il fiato sospeso fino all’ultimo secondo. In particolare le anticipazioni della quarta puntata di L’Ora inchiostro contro piombo svelano che l’intervista con Navarra (Fabrizio Ferracane) non si rivelerà per niente facile. Infatti il dottore dimostrerà di conoscere molti particolari della vita del direttore Antonio Nicastro, anche in merito alla sua vita sentimentale. Tuttavia, anche se inizialmente il dottore sembrerà avvantaggiato dalla situazione, una fotografia stampata da Nic (Giampiero De Concilio) dimostrerà che il braccio destro di Navarra, Liggio (Lino Musella) vuole prendere il suo posto. E così il dottore inizierà a crollare.

Le anticipazioni della quarta puntata di L’Ora inchiostro contro piombo: una morte shock

Sempre nella penultima puntata della fiction di Canale5 Olivia (Selene Caramazza) e Domenico (Giovanni Alfieri) andranno in carcere a parlare con Ferrante. L’uomo assicurerà di voler dire tutta la verità durante l’udienza in Tribunale e che farà i nomi di chi ha ucciso Perrotta. Tuttavia Ferrante morirà prima di poter parlare e Olivia ne rimarrà sotto shock e prenderà le distanze da Domenico.

Il matrimonio di Antonio Nicastro entra in crisi: tutto quello che succederà mercoledì 29 giugno

Molti dei rapporti tra i protagonisti nella quarta puntata di L’Ora subiranno dei cambiamenti. Per quanto riguarda Salvo (Bruno Di Chiara) e Domenico i due vivranno in un magazzino, qui scopriranno gli oggetti sequestrati dalla legge: ovvero i flipper. Intanto Antonio Nicastro e la moglie entreranno in crisi. Lo stesso accadrà ad Enza (Daniela Marra) e al marito. I due arriveranno ad arrivare una fortissima litigata e la donna deciderà definitivamente di separarsi dall’uomo. Domenico, invece, continuerà a pensare ininterrottamente ad Olivia. Infine ci sarà una scoperta sconvolgente a Corleone che cambierà per sempre la vita di tutti i membri della redazione. L’appuntamento è per mercoledì prossimo con la fiction che ha vissuto problemi sul set.