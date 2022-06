Lory Del Santo attacca Nicolas Vaporidis: “Il più becero di tutti all’Isola”

La compagna di Marco Cucolo dopo l’eliminazione: “Ecco perchè mi hanno preso di mira”

Lory Del Santo dopo l’eliminazione dal reality show di Canale 5 basato sulla sopravvivenza e che vede al timone Ilary Blasi, ha parlato dell’esperienza vissuta in Honduras sui profili social del programma. Per iniziare la famosa showgirl alla domanda per quale motivo secondo lei gli altri concorrenti l’hanno attaccata ha risposto:

“Devo dire non tutti, ma solo una parte mi hanno preso di mira perchè forse hanno pensato che ero molto forte infatti non riuscivano a mandarmi via”.

“Lui non deve vincere”, la nota showgirl critica un concorrente del reality show

L’ex naufraga Lory Del Santo dopo il caos in rete per gli auto complimenti, e il chiarimento del suo staff sull’accaduto, ha rotto il silenzio ai microfoni de L’Isola dei Famosi. Dopo aver avuto la peggio al televoto, la nota showgirl sull’esperienza fatta nel reality ha dichiarato: “L’ho affrontata come se fosse la prima volta, non ricordo la precedente, perchè quando cambiano le persone cambia tutto”. Poi ha spiegato per quale motivo non vorrebbe che a vincere questa edizione sia Nicolas Vaporidis: “Perchè è stato il più becero di tutti”.

Lory Del Santo ne è convinta sul suo fidanzato: “L’Isola l’ha un po’ condizionato”

Alla domanda se è così vero l’amore tra lei e il suo compagno, sempre alle telecamere del reality show non ha nascosto il suo dubbio sull’atteggiamento che lo stesso ha avuto nel programma condotto da Ilary Blasi:

“Stiamo insieme da nove anni, quindi certo il nostro amore è verissimo, ma penso che L’isola lo abbia un po’ condizionato“.

Intanto a proposito di Marco Cucolo, nelle scorse ore è emerso il motivo per cui ha abbandonato il gioco. In particolare la prima naufraga a vuotare il sacco è stata Estefania Bernal dichiarando: “Stava male di fegato, anche allo stomaco, non è stato bene per giorni”. Gennaro Auletto invece alla stessa maniera di Carmen Di Pietro ha esternato il suo dispiacere per il ritiro del 30enne, svelando però dei retroscena sui malesseri del 30enne: “Ci sono rimasto male quando è arrivato il comunicato. Sapevamo che stava male, questo sì. Di notte mi diceva che non stava bene e io l’ho aiutato. Si lamentava molto e aveva dei dolori. Gli sono stato accanto”.