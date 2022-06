Marco Cucolo via dall’Isola dei Famosi: svelato il motivo del suo abbandono

L’Isola dei Famosi, Estefania Bernal svela perchè il naufrago ha abbandonato: “Avvertiva dolori al fegato”

Ieri pomeriggio la produzione del reality show ha annunciato ufficialmente sui social l’abbandono di Marco Cucolo dovuto a dei motivi medici non ben precisati. E ovviamente sul web hanno avanzato le prime ipotesi. Dopo tante chiacchiere e illazioni, a fare luce su tutta questa faccenda ci ha pensato la modella di origini argentine. Difatti quest’ultima, dopo che la produzione ha informato anche tutti i naufraghi del ritiro del compagno di Lory del Santo come si è visto nell’ultima puntata dell’extended edition andata in onda su Mediaset Extra, non ha nascosto tutto il suo dispiacere, aggiungendo però di non essere sorpresa perchè già da giorni il ragazzo pare avvertisse forti dolori al fegato: “Stava male di fegato…Sì anche allo stomaco, non è stato bene per giorni…”

Marco Cucolo si è ritirato dal reality show: lo sfogo di Gennaro Auletto

Il popolare modello partenopeo è stato senza ombra di dubbio uno tra i naufraghi ad essere il più rammaricato per il ritiro improvviso del concorrente dall’Isola dei Famosi. Quest’ultimo in confessionale ha rivelato che sicuramente sentirà la sua mancanza, visto che dal momento in cui ha messo piede a Cayo Cochinos è sempre stato una spalla:

“Oggi ci sono rimasto male quando è arrivato il comunicato. Sapevamo che stava male, questo sì…”

Il ragazzo ha poi dichiarato di aver spesso e volentieri aiutato il naufrago, che ieri si è ritirato: “Di notte mi diceva che non stava bene e io l’ho aiutato…Si lamentava molto e aveva dei dolori…Gli sono stato accanto…” Il modello ha anche aggiunto che purtroppo ha dato di stomaco spesso e volentieri in questi ultimi giorni, asserendo di credere che chi gli ha consigliato di abbandonare abbia fatto bene.

Carmen Di Pietro triste dopo l’abbandono del naufrago: “La salute viene prima di tutto”

Anche la mamma di Alessandro Iannoni non ha nascosto tutta la sua tristezza dopo aver saputo che Marco Cucolo ha deciso di abbandonare L’Isola, aggiungendo però di credere che comunque la salute deve essere sempre messa al primo posto in assoluto: “La salute viene prima, poi il mangiamiento e il gioco…” La showgirl ha già annunciato che appena tornerà in Italia gli telefonerà per vederlo ed abbracciarlo di nuovo.