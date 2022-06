“Lory Del Santo è stata ingiustamente massacrata”, l’ira del suo manager

L’Isola dei Famosi, la naufraga è stata eliminata ieri sera: il suo manager va su tutte le furie

Nella puntata di ieri sera del reality show condotto da Ilary Blasi la naufraga ad essere stata costretta a prendere il suo sacco e tornarsene in Italia è stata Lory Del Santo. Difatti quest’ultima ha dapprima perso il televoto contro Estefania Bernal, e una volta arrivata a Playa Sgamadissima ha perso il ballottaggio pure con Pamela Petrarolo. La sua eliminazione è stata decisamente clamorosa, soprattutto perchè è uscita con percentuali bulgare. Ed anche il suo manager Paolo Chipparo ha espresso la sua opinione su tutta questa faccenda su instagram, non nascondendo minimamente tutta la sua delusione, soprattutto per il modo in cui è stata trattata la sua assistita in questi mesi passati a Cayo Cochinos:

“Mi è dispiaciuto solo come sia stata etichettata, massacrata senza pietà da un branco di lupi, compreso qualcuno in studio…”

L’uomo ha poi precisato che l’ormai ex naufraga non avrebbe mai parlato dietro le spalle di nessuno, come invece più volte è stata accusata dagli altri naufraghi.

Lory Del Santo, suo manager rompe il silenzio: “Mi è dispiaciuto che nessuno abbia ricordato la sua storia”

Successivamente il manager, sempre in questo suo amaro sfogo sul social fotografico, ha anche dichiarato di essere altresì molto dispiaciuto che non sia stata minimamente raccontata la vita dell’ex naufraga dell’Isola dei Famosi:

“Mi è dispiaciuto che nessuno abbia raccontato il coraggio che ha sempre avuto ad affrontare la vita, con lealtà è sincerità, rialzandosi sempre dopo ogni caduta, con grande dignità….”

L’uomo ha poi espresso delusione per il fatto che la sua assistita, che ieri sera è stata attaccata da Vladimir Luxuria, sia stata praticamente l’unica naufraga di questa edizione del reality show condotto da Ilary Blasi a non aver ricevuto neppure mezza sorpresa: “Forse qualcosa di più si poteva fare per questa grande donna…”

Arianna David difende l’ex naufraga dell’Isola dei Famosi: “E’ una donna buona”

Tra i tanti commenti sottostanti questo post del manager di Lory Del Santo c’è anche quello della popolare opinionista di Pomeriggio 5. E quest’ultima ha rivelato di conoscere l’ex naufraga da ormai 20 anni, rassicurando tutti che non è mai stata una donna che ha parlato alle spalle degli altri, anzi. La donna non ha poi nascosto di essere dispiaciuta a sua volta che la produzione del reality show adventure abbia deciso di non parlare della vita della compagna di Marco Cucolo: “Nessuno ha dato importanza al lato umano…E questo come già spiegai in un’intervista fatta tempo fa, é veramente un peccato…”