Isola, Vladimir Luxuria attacca Lory Del Santo: “Attrice con doppia faccia”

Lory Del Santo scatena l’ira dell’opinionista: “Cerchi di mettere zizzania”

La sopravvivenza diventa sempre più difficile, e non passa giorno se non si litiga nel reality show condotto da Ilary Blasi. Lory Del Santo si è trovata in disaccordo con tanti compagni, e nella nuova puntata dopo essere stata attaccata da Edoardo Tavassi ha scatenato l’ira di Vladimir Luxuria che le ha detto:

“Nella vita ho conosciuto tante persone, e anche una con una doppia faccia, tu dici che non ci sono prove, noi i daytime li vediamo, vai da uno, dall’altro e cerchi di mettere zizzania, sei un attrice”.

Edoardo Tavassi smaschera la compagna di Marco Cucolo: “Donna bugiarda”

Nel nuovo appuntamento de L’Isola dei Famosi andato in onda questa sera, dopo l’arrivo di Vera Gemma e Soleil Sorge, la discussa naufraga Lory Del Santo ha ascoltato tramite delle clip le critiche che le hanno rivolto alcuni concorrenti. Edoardo Tavassi l’ha attaccata ancora una volta dicendole:

“Il suo ruolo è di andare a parlare male di ogni persona, prima si cerca di comprare Luca, lui non ci casca, poi ci prova con Gennaro. Senza telecamere mi abbraccia, poi lo nega davanti a tutti, è la donna più bugiarda che io abbia mai conosciuto“.

Il fratello di Guendalina ha rincarato la dose: “Qua c’è gente che gioca sporco, nutrono Gennaro per far vincere le prove leader, l’unico che salvo è Marco che con gli occhi vorrebbe stare dalla parte nostra, ma purtroppo sa che deve difendere la sua fidanzata”. La compagna di quest’ultimo si è difesa: “Loro sono in sette, sono tutti uniti, se lo sono inventato, non ci sono video, audio, continuano a girarsela”. La nota showgirl ha aggiunto: “E’ l’unico punto dove mi vogliono ferire, la verità prima o dopo uscirà e io ne sono convinta, parlare non serve a niente, servono i fatti”.

Vera Gemma prende le difese della nota showgirl: “Coalizzazione di gruppo contro di lei”

Marco Cucolo ha detto la sua e riferendosi alla sua compagna ha detto: “Sono dalla parte della verità, in alcuni casi viene troppo presa di mira, in altri sbaglia nel comportarsi nei loro confronti, ad esempio nelle scelte che magari fa”. La replica della showgirl non si è fatta attendere: “Ma che stai a dire, lui non vuole che io gli rispondo, mi ha detto nasconditi quando parlano di te, ha detto non replicare. Lui non c’era, non può sapere cosa è successo”.

Vera Gemma ha difeso la naufraga, che di recente è stata al limite della sopportazione: “Non amo questa coalizzazione di gruppo contro di lei, sono sempre dalla parte da chi non segue il gregge, non la trovo una persona falsa”. Soleil Sorge invece si è schierata dalla parte dell’altro gruppo: “Vedo incoerenza, non mi è piaciuta questa scena di doppio gioco”.