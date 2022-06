Lory Del Santo ha dubbi: “Ritiro di Marco? Sospetto ci sia lo zampino di…”

L’Isola dei Famosi, l’ex naufraga insinua un dubbio: “Ecco cosa potrebbe esserci dietro il ritiro del mio compagno”

Dal momento in cui Lory Del Santo è stata eliminata dal reality show adventure condotto da Ilary Blasi non c’è stato un solo giorno in cui non abbia parlato di questa sua esperienza. Ovviamente anche oggi l’ha fatto in un’intervista rilasciata al magazine Nuovo. E sul ritiro del suo compagno Marco Cucolo avvenuto a pochi giorni dalla sua eliminazione non ha nascosto di credere che potrebbe esserci stato dietro lo zampino degli autori:

“E’ vero che dovrà operarsi per piccoli calcoli alla cistifellea, ma avrebbe potuto continuare…Il mio sospetto è che l’abbiano prelevato con una scusa per farci litigare in albergo…”

Avrà ragione a pensarla in questo modo?

Lory Del Santo non fa dietrofront: “Ho lasciato il mio compagno”

Successivamente la giornalista del settimanale Nuovo ha chiesto all’ex naufraga dell’Isola dei Famosi se davvero ha deciso di lasciare il suo compagno Marco Cucolo, reo di non averla difesa dagli attacchi degli altri naufraghi. E quest’ultima, con la sua proverbiale schiettezza, ha subito confermato:

“Deve sapere che non sono bugiarda e che non ho la doppia faccia…Lui pensa io sia stata sbagliata nel gioco…”

L’ex concorrente, che ieri parlando con i suoi follower su instagram ha rivelato di aver commesso un grande errore nel periodo in cui ha vissuto a Cayo Cochinos, ha poi tenuto a precisare che la crisi con Marco è iniziata già dalla scorsa estate: “Le tensioni tra noi c’erano dall’estate scorsa…”

Marco Cucolo nel mirino dell’ex naufraga: “Deve darsi una svegliata”

La giornalista del settimanale Nuovo ha poi chiesto a Lory Del Santo cosa dovrebbe fare Marco per riconquistarla. E l’ex concorrente dell’Isola ha subito dichiarato che dovrebbe darsi una bella svegliata perchè purtroppo ultimamente si sta molto annoiando al suo fianco:

“Non mi voglio portare in giro un giovane belloccio…Non m’interessa…Io voglio stare bene…Voglio energia positiva intorno a me…”

E’ intervenuta nuovamente la giornalista per farle sapere che il suo ex storico ha detto tempo fa a Nuovo di essere certo che non sposerà mai Marco. E la showgirl si è limitata a dire che potrebbe non avere tutti i torti: “Forse è vero…”