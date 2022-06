Lory Del Santo ammette l’errore: “Dovevo reagire subito contro i naufraghi”

L’Isola dei Famosi, l’ex naufraga fa mea culpa: “Ecco come mi dovevo comportare fin da subito”

Lory Del Santo è stata senza ombra di dubbio una delle protagoniste assolute di quest’ultima edizione del reality show adventure di Ilary Blasi. Quest’ultima ha partecipato al programma al fianco di Marco Cucolo, con il quale pare essere in crisi. In queste ultime ore la donna ha voluto fare due chiacchiere con i suoi tanti follower su instagram. E a chi le ha fatto notare che avrebbe dovuto tirare fuori le unghie e i denti per difendersi dagli attacchi degli altri naufraghi, ha risposto che in effetti avrebbe dovuto farsi rispettare fin da subito invece di essere così tanto paziente: “Esatto…Ho sbagliato ad aspettare…Dovevo reagire subito…”

Lory Del Santo lancia una frecciata agli altri naufraghi: “Non ho voluto mettermi al loro livello”

Un’altra follower su instagram ha poi fatto presente all’ex naufraga dell’Isola dei Famosi di credere sia stata troppo buona nei confronti degli altri concorrenti: “Forse sei stata troppo buona per queste canaglie…” E la compagna di Marco Cucolo, la quale è stata criticata da Maurizio Costanzo sul magazine Chi, ha subito dato ragione alla sua fan, non facendo mistero di credere sia stata forse un po’ troppo buona, anche se ha preferito comunque non mettersi al loro livello: “Troppo buona? Si, ma non ho voluto mettermi al loro livello…” L’ex concorrente ha poi rivelato di essere certa che comunque la bontà ripaghi sempre alla fine: “Essere buoni ripaga in modo diverso…”

Isola, l’ex concorrente lo ammette: “E’ stato difficile avere tutti contro”

Lory Del Santo, parlando poi con un altro follower su instagram, che non ha fatto mistero di essere rimasto molto male nel vederla così tanto attaccata, ha subito ammesso che in effetti non è stato affatto facile affrontare questa avventura sola contro tutti: “E’ stato davvero tanto complicato avere tutti contro dall’inizio alla fine…” L’ex naufraga ha poi rivelato di essere certa che gli altri naufraghi abbiano sempre attuato una strategia per metterla in cattiva luce agli occhi del pubblico a casa: “Me ne sono accorta subito…Serviva loro un target da colpire…”