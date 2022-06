Lulù Selassiè e Soleil Sorge sono rimaste amiche? Parla la principessa

Lulù Selassiè fa una confessione: “Io e l’influencer ci sentiamo spesso”

La principessa etiope, dal momento in cui ha messo piede fuori dalla casa più spiata dagli italiani, è sempre stata molto attiva sui social. E anche in queste ultime ore ha fatto una diretta instagram per parlare del più e del meno con i suoi tantissimi fan. Tra loro c’è chi ha colto la palla al balzo per chiederle come sono adesso i rapporti con Soleil Sorge, con la quale ha discusso spesso nel periodo in cui hanno convissuto nella Casa di Cinecittà. E l’ex di Manuel Bortuzzo, con la sua proverbiale schiettezza, ha subito dichiarato che i loro rapporti sono assolutamente sereni e cordiali, tanto che la sente spesso e volentieri al telefono: “In che rapporti sono con Sole? L’ho sentita pure oggi…”

Soleil Sorge e la rivelazione della principessa Selassiè: “Mi ha invitato al suo compleanno”

Successivamente Lulù Selassié, sempre in questo suo intervento su instagram, ha anche voluto dare una succosa anticipazione ai suoi tanti fan. Cosa ha detto? Ha rivelato in anteprima di essere stata invitata al compleanno della popolare influencer, non facendo mistero di non vedere l’ora di andarci: “Tra l’altro andrò al suo compleanno, mi ha invitato oggi e non vedo l’ora…” Insomma nonostante le due abbiano più volte discusso nei mesi passati nella casa più spiata dagli italiani, oramai pare che tra loro i rapporti siano assolutamente idilliaci. E chissà se Soleil, la quale ha fatto una comparsata all’Isola dei Famosi insieme a Vera Gemma, avrà invitato anche Jessica e Clarissa Selassié.

Le due ragazze sono diventate amiche dopo il GF Vip: la felicità dei fan

L’annuncio di questa amicizia tra Lulù Selassiè e Soleil Sorge è stata accolta molto positivamente dai rispettivi fan, che per celebrare l’evento hanno lanciato un nuovo hashtag su twitter: “Due donne che hanno sempre saputo andare oltre #fairylu #fairyarmy” In effetti le due si sono scontrate e se ne sono dette di santa ragione al Grande Fratello Vip, ma hanno saputo gettarsi alle spalle queste incomprensioni e andare avanti nella loro vita.