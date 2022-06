Chiude Made in Sud, addio Clementino-Lorella Boccia: “C’è nostalgia…”

Stasera l’ultima puntata dello show di Rai2, Lorella Boccia e Clementino: “Siamo nostalgici”

Terminerà oggi, lunedì 6 giugno, l’edizione 2022 di Made in Sud, i cui conduttori sono intervenuti tramite collegamento negli ultimi minuti di Estate in diretta, sul primo canale. Ospitati, seppur da remoto, da Roberta Capua e Gianluca Semprini, collegandosi dall’auditorium della sede Rai di Napoli il rapper e la ballerina si sono detti carichi per l’ultimo appuntamento, non nascondendo: “Siamo anche nostalgici perchè finiamo…”. Hanno poi anticipato alcuni degli ospiti di questa imperdibile puntata finale, tra i quali c’è Rocco Hunt, che peraltro appare nella sigla d’apertura della trasmissione, della quale interpreta alcuni versi.

Made in Sud 2022 finisce stasera: ecco altri ospiti che calcheranno il palco dello show di Rai2

Non solo Rocco Hunt: nell’ultima puntata del loro programma Lorella Boccia e Clementino avranno tra gli ospiti anche Ciro Ferrara, Marco Maddaloni e altri ancora. “Siamo pronti per affrontare un’ultima diretta qui su Rai2. Siamo molto carichi” ha concluso Lorella. Dallo studio di Estate in diretta i conduttori hanno poi rivolto loro una domanda sul giubileo della Regina Elisabetta, che ha trovato ampio spazio nell’appuntamento di oggi del rotocalco pomeridiano di Rai1. Commentando l’evento che sta appassionando gli inglesi, la Boccia ha dichiarato: “La Regina riesce ad essere sempre un’icona, è attenta alla modernità senza essere scontata”.

Come non apprezzare i suoi look stratosferici?

ha poi aggiunto. A rispondere con una battuta a tale domanda è stato Clementino, il quale ha asserito: “E’ esattamente l’opposto di come mi vesto io!”.

Clementino e Lorella Boccia condurranno anche la prossima edizione dello show? Ancora tutto tace

Termina oggi, dunque, l’edizione di quest’anno di Made in Sud, che ha visto i due nuovi conduttori impegnati a partire da lunedì 18 aprile, giorno di Pasquetta, non senza difficoltà visto che, come i telespettatori sicuramente ricordano, si sono dovuti assentare entrambi, seppur in puntate diverse, essendo risultati positivi al Covid. Non sappiamo ancora se l’edizione 2023 del programma verrà affidata a loro: senza dubbio, nonostante gli ascolti leggermente in calo rispetto al debutto, si sono dimostrati degni eredi della vecchia squadra.