Ascolti, L’isola stabile con la caduta di Ilary Blasi: non va Made in Sud

L’isola dei famosi: i dati auditel di ieri sera con la clamorosa caduta in diretta della conduttrice

Ce ne sono stati di momenti rimasti nella storia del reality di Canale5, come il famoso “Alvin! Alvin! Alvin!” di Alessia Marcuzzi, la gaffe di Mara Venier che ha rivelato l’esistenza di Playa Desnuda e non solo: a questi si è aggiunta, ieri sera, la rovinosa caduta dallo sgabello di Ilary Blasi, fortunatamente senza conseguenze. E gli ascolti de L’isola dei famosi, caduta della conduttrice a parte, sono rimasti in linea con le puntate precedenti: a seguire il reality ambientato in Honduras sono stati esattamente 2milioni 332mila telespettatori con uno share del 17.73%, come apprendiamo da TvBlog, che ha pubblicato i dati auditel di ieri sera proprio poco fa, essendo oggi usciti in ritardo rispetto al solito. Dati positivi quelli del programma di Canale5, che però non sono bastati a trionfare sul competitor di Rai1, ossia il film in prima visione con protagonista Flavio Insinna, dei cui parliamo nel secondo paragrafo.

Ascolti ieri sera: ecco il confronto tra il reality di Canale5 e il film A muso duro

Come appena detto, a scontrarsi in termini di ascolti nella serata di ieri con L’isola dei famosi è stata la pellicola A muso duro con protagonista Flavio Insinna, seguita da più di 4milioni di telespettatori con uno share volato al 22%: nello specifico la media di telespettatori è stata di 4milioni 190mila e lo share del 21.91%. Vittoria schiacciante, quindi, per Rai1, che ha prevalso su Canale5 sia per numero di telespettatori che in termini di share.

Made in Sud cala ancora: serata difficile in termini di ascolti contro L’isola dei famosi e A muso duro

‘Terzo incomodo’, diciamo così, nel prime time di ieri è stato Made in Sud che, nonostante il ritorno dei conduttori di nuovo insieme dopo le assenze per Covid, nulla ha potuto contro i colpi di scena del reality della rete ammiraglia Mediaset, tra caduta di Ilary Blasi e tutto il resto: per lo show di Rai2, infatti, lo share è sceso ancora rispetto alle puntate precedenti, arrivando a quota 5.29%, con 881mila telespettatori, dato anche questo in calo.