Mara Maionchi pronta a tornare su Rai2: condurrà un programma di spogliarelli!

Su Rai2 potrebbe arrivare un nuovo programma, è la versione italiana di The All New Monty: Who Bares Win

E’ tempo di rivoluzione per i palinsesti di Rai2 pronti ad attuare un vero e proprio cambiamento nei propri contenuti. Così dopo diverse novità già annunciate, e programmi storici chiusi (come Detto Fatto), potrebbe arrivare un’ulteriore innovazione. Ad annunciarlo è il sempre informato DavideMaggio.it che si mostra piuttosto sicuro anche se preferisce usare il condizionale fino alla presentazione ufficiale dei palinsesti il 28 giugno. Si tratta della versione italiana di The All New Monty: Who Bares Win che in Italia dovrebbe chiamarsi Chi si spoglia vince. A condurlo l’instancabile e simpaticissima Mara Maionchi con quello che per lei sarebbe un ritorno a casa.

Il ritorno su Rai2 di Mara Maionchi: come sarà il nuovo programma?

Nel momento di rivoluzione che sta vivendo Rai2 la Maionchi sembra uno dei volti su cui la rete è pronta a puntare di nuovo. Sì perché l’ex discografica, giudice e volto di tante trasmissioni di successo, è stata lanciata nella grande popolarità televisiva proprio da Rai2. Era il 2008 e Mara sedeva a X Factor accanto a Morgan e Simona Ventura. Da quel giorno la Maionchi non è più mancata dalla televisione italiana che l’ha costantemente voluta in diversi ruoli e programmi. Per quanto riguarda il nuovo programma si tratta di un format inglese che si batte per la prevenzione medica. Per raggiungere questo obiettivo un gruppo di vip, composto da 8 uomini e 8 donne, prova a realizzare uno spogliarello.

Mara Maionchi non si ferma: tutti i progetti che la vedono protagonista

Periodo pieno questo per la Maionchi che mostra ancora un’energia decisamente invidiabile. In questa stagione televisiva, oltre a diverse ospitate in alcuni programmi tv, Mara è stata anche caposquadra di Game of talents su Tv8. Insieme a lei Frank Matano e Alessandro Borghese nei ruolo di conduttore. E ancora, è protagonista adesso di Quelle brave ragazze su Sky Uno insieme a Sandra Milo e Orietta Berti. Dopo un momento drammatico della sua vita la spumeggiante Mara Maionchi è pronta anche a tornare su Rai2. Il nuovo programma in Italia sarà prodotto da Blu Yazmine e dovrebbe andare in onda in prima serata.