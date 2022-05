Mara Maionchi, confessione amara a Tv Talk: “La mia morte era dietro l’angolo”

Tv Talk, la conduttrice confessa: “Mi è venuto un esaurimento nervoso”

Nell’ultima puntata del talk di Massimo Bernardini è stata ospite Mara Maionchi che ha fatto una confessione spiazzante sulla sua vita privata. La produttrice musicale, infatti, si mostra sempre piena di energie e di grinta, per questo ha lasciato tutti di stucco la sua confessione fatta senza mezzi termini nel programma di Rai3.

“Quando mi sono avvicinata agli 80 anni ho avuto un momento di smarrimento e mi sono un po’ lasciata andare. Mi è venuto un esaurimento nervoso perché la morte era dentro l’angolo… beh da quando faccio l’imbecille in giro almeno questa cosa me lo sono curata.”

ha confessato la Maionchi che poi ha aggiunto come l’importante è che a qualunque età non ci si fermi mai ma si è pronti per viaggiare, fare nuove cose ed esperienza.

X Factor, Mara Maionchi dice la sua sulla nuova edizione “Ecco cosa penso di conduttrice e giudici”

In autunno su Sky Uno tornerà X Factor con una nuova edizione che sembra quasi certo che sarà l’ultima, la produttrice per molte edizioni è stata al timone del talent che ha debuttato su Rai2 e nel talk di Massimo Bernardini ha detto la sua sulla conduttrice e sulla giuria. Su Francesca Michelin che si cimenterà per la prima volta nel ruolo di conduttrice ha ammesso:

“Il conduttore è una cosa a se stante, non è un giudice che deve esprimere un parere e secondo me può farlo molto bene.”

Per quanto riguarda la giuria, invece, su Dargen D’Amico ha ammesso che è un produttore che sta nell’attualità e che quindi può far bene e poi ovviamente ha speso delle bellissime parole per Fedez, già suo collega nel talent. Infine su Ambra Angiolini ha concluso: “Ambra non so dirti come è messa a livello musicale ma è una persona intelligente.”

Mara Maionchi a ruota libera su Quelle brave ragazze: “Ad 80 anni la vita non è finita”

“La vita non è finita a 80 anni” ha concluso poi la produttrice tra gli ospiti di Tv Talk parlando della sua nuova avventura con Orietta Berti e Sandra Milo a Quelle brave ragazze, programma su Real Time. Sulle colleghe poi, ha aggiunto che tutt’e tre sono molto diverse e questa è la forza della trasmissione.