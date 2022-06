Mara Venier e le lacrime di una fan: “Se non conducesse Domenica In…”

“Se non ci fosse lei nessuno guarderebbe Domenica In”, la commozione di una telespettatrice

Si parla anche di Mara Venier sulle pagine dell’ultimo numero del settimanale Nuovo dove, nella rubrica della posta di Maurizio Costanzo, una lettrice della rivista nonché telespettatrice del seguitissimo programma domenicale di Rai1, si è detta felice della decisione della conduttrice di rimanere al suo posto almeno per un’altra stagione.

Ho pianto anch’io, come lei, quando ha detto “Col cavolo che vado in pensione!”

ha raccontato la signora Arianna di Campobasso a Costanzo, come suddetto sulle pagine di Nuovo, continuando: “Chi guarderebbe il programma se non ci fosse lei alla conduzione?”.

“Mara Venier se non ci fosse andrebbe inventata”, le bellissime parole di Maurizio Costanzo

E ovviamente Maurizio ha risposto alla lettrice spendendo elogi nei confronti della collega, sulla quale ha detto: “Mara se non ci fosse bisognerebbe inventarla”.

E’ una grande conduttrice e una professionista della televisione. La Rai ha fatto un grande acquisto, anni fa, quando ha deciso di ridarle fiducia

ha detto inoltre, aggiungendo poi che la forza della conduttrice di Domenica In è nella sua spontaneità, nella capacità di mettere a proprio agio gli ospiti. Costanzo non ha nastosto, subito dopo, di aver sentito anche tante critiche nei confronti di Mara negli ultimi anni, da parte di persone che l’hanno accusata di avere la lacrima facile: “Chi pensa che piange apposta, è sulla strada sbagliata” ha asserito.

L’ultimo impegno televisivo della conduttrice prima delle vacanze estive: farà Una voce per Padre Pio

E’ terminata il 5 giugno l’edizione 2021/2022 di Domenica In, ma Mara Venier non è ancora in vacanza, non del tutto almeno: sabato 25 giugno la vedremo infatti in prima serata su Rai1 alla conduzione di Una voce per Padre Pio, spettacolo in onda da Pietrelcina che, lo ricordiamo, ha guidato con successo anche lo scorso anno. Al di là di questo, domani sarà ancora su Rai1 con il secondo appuntamento de il meglio di Domenica In, in onda a partire dalle 14.00 per un paio d’ore.