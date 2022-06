Mara Venier verso il sabato sera: dopo il boom di Domenica In condurrà…

Scritto da Emanuele Fiocca , il Giugno 13, 2022 , in Domenica In

Nuovo impegno per Mara Venier nel sabato sera di Rai1: ecco quale programma sta per condurre

Non è ancora tempo di vacanze per la conduttrice di Domenica In, o meglio, non del tutto: archiviate le fatiche della seguitissima stagione tv 2021/2022, con l’ultima puntata del suo programma andata in onda il 5, Mara sta ora lavorando per la preparazione dell’edizione di quest’anno di un altro storico programma del primo canale, che ha già condotto a giugno di un anno fa, ossia Una voce per Padre Pio. Come apprendiamo dal promo che sta iniziando a circolare sulle reti della Tv di Stato in questi giorni, sarà infatti di nuovo lei a fare gli onori di casa della serata che verrà trasmessa a fine mese. Non sarà da sola sul palco dello show: uno degli ospiti di punta sarà, sempre stando a quanto annunciato dal promo, Al Bano.

Quando andrà in onda l’edizione 2022 di Una voce per Padre Pio?

Quest’anno lo spettacolo in onda dalla città natale di San Pio, ossia Pietrelcina, in provincia di Benevento, verrà trasmesso sabato 25 giugno: Mara Venier farà quindi compagnia compagnia al pubblico di Rai1 nell’ultimo sabato sera di questo caldo mese, dopo il quale potrà finalmente godersi a tutti gli effetti il meritato riposo estivo, in attesa di tornare al lavoro a settembre con la prossima edizione di Domenica In e con il nuovo programma serale che era stato inizialmente annunciato per i venerdì sera primaverili ma che è stato poi rimandato, appunto, all’autunno.

Mara Venier tra lavoro e vita privata: sabato ha officiato il matrimonio di Alberto Matano

Vita professionale a parte, ricordiamo che nei giorni scorsi la conduttrice di Domenica In è stata impegnata con il matrimonio dell’amico e collega Alberto Matano: com’è noto per tutti, è stata infatti proprio lei a officiare la cerimonia, pubblicando anche la prima foto dell’evento sui social. Commentando, invece, uno scatto che il conduttore de La vita in diretta ha condiviso sul suo profilo nella giornata di ieri, Mara ha rinnovato i suoi auguri ad Alberto e suo marito Riccardo dicendo loro: “Grazie per tutto quello che ci avete regalato”.