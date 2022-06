Mara Venier ricorda la collega che non c’è più: “Omaggio meraviglioso”

La conduttrice veneta ricorda Raffaella Carrà: “Meraviglioso omaggio con i fiori”

Mancano pochi giorni al primo anniversario della scomparsa della grande artista che si è spenta il 5 luglio 2021 ed in questi giorni e nei giorni avvenire molti artisti e volti noti del piccolo e grande schermo stanno ricordando attraverso i loro social la Carrà. Ed anche Mara Venier si è unita nel ricordo, infatti in queste ore ha immortalato sul suo profilo Instagram un omaggio floreale per la cantante, conduttrice e ballerina allestito dal comune di Milano e visibile in foto alla fine del secondo paragrafo. La conduttrice di Domenica In, passeggiando tra le vie del capoluogo lombardo si è imbattuta nell’omaggio ed ha ricordato l’amica scomparsa:

“Guardate che meraviglia, sono tutti fiori in Via della Spiga per un omaggio a Raffaella Carrà.”

Mara Venier e la grande amicizia con l’artista scomparsa: “Sembra impossibile che sia morta”

La conduttrice e Raffaella Carrà sono state legate da un lungo e sincero rapporto di amicizia. L’anno scorso, alla notizia della morte della ballerina e conduttrice, aveva confessato di essere provato e addolorata e che la Carrà era e per sempre rimarrà la più brava di tutte in questo lavoro. Inoltre anche nel corso delle varie puntate di Domenica In l’ha sempre ricordata con affetto e commozione l’ultima proprio a fine maggio durante l’intervista con Renato Zero, anche lui amico della Carrà, la Venier ha ammesso commossa:

“Ovunque tu sia, ci manchi. Mi sembra impossibile che sia morta. Mi sembra davvero impossibile che non ci sia più.”

Domenica In 2022/2023, confermata ufficialmente la nuova edizione: andrà in onda dall’11 settembre

Mara Venier di recente è stata al timone di Un voce per Padre Pio, sempre su Rai1 rivelando una cosa a cui teneva molto. Dai palinsesti Rai della prossima stagione, invece, si è appreso in modo ufficiale, invece, che ci sarà il suo ritorno al timone di Domenica In. La prossima edizione andrà in onda sempre dalle 14.00 circa fino alle 17.00 a partire dall’11 settembre, subito dopo il Tg1. Dopo la sua conclusione, invece, la linea passerà a Francesca Fialdini ed al suo Da noi a ruota libera