Mara Venier non sta più nella pelle: “Questa è una cosa a cui tengo molto”

Una voce per Padre Pio, conduttrice svela: “Tengo moltissimo a questo evento”

L’ha confessato senza giri di parole Mara Venier, che questa sera sarà al timone del concerto di beneficenza dedicato a Padre Pio. La nota conduttrice ha rotto il silenzio sulle pagine dell’ultimo numero del settimanale Tv Sorrisi e Canzoni e ha ammesso:

“Tengo moltissimo a questo evento. È una serata di gioia e speranza”.

La signora della domenica di Rai1 ha dichiarato poi:

“Ne abbiamo tanto bisogno, tra la disperazione della guerra e i mesi di pandemia”.

Ha dichiarato poi di conoscere molto bene la onlus Una voce per Padre Pio e la serietà con la quale utilizza i fondi raccolti per i progetti contro la povertà.



“Ha costruito strutture importanti”, il ringraziamento speciale di Mara Venier

Tutto è pronto per questa sera quando, a partire dalle 21.25, si alterneranno sul palco allestito in Piazza Santissima Annunziata di Pietrelcina Orietta Berti, i Ricchi e Poveri, Beppe Fiorello, Al Bano, Matteo Bocelli, Riccardo Cocciante, i Matia Bazar e Shel Shapiro. Emozionata e onorata di condurre ancora una volta la serata evento Una voce per Padre Pio, la conduttrice veneta ha svelato che la onlus opera anche in Africa, dove ha costruito negli anni strutture importanti come un orfanotrofio, una casa famiglia, un centro di accoglienza per bambini abbandonati e disabili. La nota conduttrice ha ammesso di essere molto devota a Padre Pio al quale si rivolge nei momenti di sconforto e di essere rimasta senza parole durante la sua prima visita a Pietrelcina con il marito Nicola Carraro. Un viaggio emozionante e indimenticabile per la coppia che ora è pronta per vivere un’estate di relax in attesa del ritorno della conduttrice l’11 settembre al timone di Domenica In.

Mara Venier non si ferma: il meglio di Domenica In confermato fino a luglio

Reduce da un’altra stagione da incorniciare, la conduttrice ha siglato un nuovo successo d’ascolti con il suo programma domenicale e continua a far compagnia al pubblico di Rai1. Domani andrà in onda infatti il terzo appuntamento con il meglio di Domenica In in onda fino a metà luglio. Intanto ferve l’attesa per questa sera per Una voce per Padre Pio in onda a partire dalle 21.25 su Rai1.