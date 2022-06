FOTO matrimonio Alberto Matano, oggi il “si” con Riccardo! Tutto sulle nozze

Oggi il conduttore de La vita in diretta sposa il compagno Riccardo a Labico, vicino Roma

E’ arrivato il grande giorno per Alberto Matano che oggi, sabato 11 giugno, si sposa con il compagno, al quale è legato sentimentalmente da molti anni. La notizia delle nozze è stata lanciata dal Fatto Quotidiano una decina di giorni fa, ma a svelare la data esatta è stato, nei giorni scorsi, DiPiùTV, che ha rivelato anche alcuni dettagli sull’evento. E’ noto fin dal momento dell’annuncio che ad officiare la cerimonia è Mara Venier, che per Alberto, prima che una collega, è una grande amica. Il “si” è previsto nella campagna romana, esattamente a Labico, dove il conduttore de La vita in diretta oggi si trova con i suoi affetti più cari, con i quali compare in una vecchia foto pubblicata su DiPiùTV, ossia i genitori, il fratello e la sorella.

Gli invitati del matrimonio di Alberto Matano: tutto sulle nozze previste per oggi

La rivista appena menzionata ha fatto anche i nomi di alcuni degli invitati: a festeggiare il “si” del conduttore de La vita in diretta con Riccardo ci sono, tra gli altri, Francesca Barra con Claudio Santamaria, Giuliano Sangiorgi dei Negramaro e diversi giornalisti del TG1, quindi colleghi di Alberto. Nel momento in cui scriviamo tutto tace sui social: Matano, infatti, non condivide foto da giorni, probabilmente perchè ha scelto di godersi questa settimana in assoluta riservatezza. Qualche storia è stata condivisa invece da Mara Venier, che si è mostrata con la fascia tricolore durante le prove per la cerimonia.

Le foto del matrimonio di Alberto e Riccardo: grande attesa per la cerimonia di oggi

Per vedere qualche foto ‘ufficiale’ della cerimonia, dobbiamo attendere qualche ora: se lo sposo o qualcuno degli invitati posterà qualcosa, riporteremo le immagini di seguito aggiornando l’articolo. Intanto, in vista del grande evento, Matano è tornato a parlare del suo rapporto con Mara Venier.