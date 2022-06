Mara Venier si lascia andare e confessa: “Nei momenti di sconforto…”

“Nei momenti di sconforto mi rivolgo a lui”, la confessione intima della nota conduttrice

È reduce da una stagione da incorniciare Mara Venier, che ha chiuso Domenica In con ottimi risultati in termini di ascolti e continuerà a far compagnia al pubblico di Rai1 fino a metà luglio con le repliche del programma. Ma non è tutto! La nota conduttrice sarà al timone anche di Una voce per Padre Pio, una serata speciale che coinvolgerà molti esponenti del panorama musicale e andrà in onda sabato 25 giugno sulla prima rete. Sulle pagine del numero in uscita oggi del settimanale Tv Sorrisi e Canzoni la presentatrice si è aperta e ha ammesso di essere molto credente e devota a Padre Pio:

“A casa ho due immaginette di padre Pio. Nei momenti di sconforto le guardo e gli chiedo: ‘Guarda anche tu me’, pregando che mi protegga”.

Mara Venier ricorda un viaggio importante: “Io e mio marito abbiamo provato un’emozione fortissima”

Ha raccontato di essere stata a Pietrelcina con il marito Nicola, la conduttrice di Rai1 e di aver provato una forte emozione in quell’occasione.

“Quando sono stata a Pietrelcina per la prima volta con mio marito abbiamo provato un’emozione fortissima indimenticabile”.

La conduttrice, che il 25 sarà in onda da piazza Santissima Annunziata con Una voce per Padre Pio, ha raccontato di tenere molto a questo evento che arriva in un momento storico in cui le persone hanno bisogno di sentire aria di speranza, dopo gli anni difficili legati alla pandemia e gli ultimi mesi segnati dalla guerra. Sabato prossimo saranno molti i volti che si alterneranno sul palco e le storie di devozione e fede che verranno raccontate.

Una voce per Padre Pio anticipazioni: quali cantanti si alterneranno sul palco

Mara Venier, chiamata in causa da una fan di recente, ha raccontato che sabato 25 giugno, a partire dalle 21.25 su Rai1, saranno tanti i cantanti che si alterneranno sul palco. “Verranno gli amici di una vita” ha svelato la conduttrice che ha anticipato che ci saranno: Orietta Berti, Al Bano,, Matteo Bocelli, Riccardo Cocciante, I Matia Bazar, Giuseppe Fiorello, i Ricchi e Poveri e Shel Shapiro.