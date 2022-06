Marco Alabiso deluso da Ida Platano: “Tina aveva ragione a mettermi in guardia”

Uomini e Donne, l’ex di Ida Platano dà ragione all’opinionista: “Mi aveva messo in guardia, era dubbiosa”

Oggi Marco Alabiso ha rilasciato una lunga intervista a Fralof su Piùdonna.it. E ovviamente l’ex cavaliere ha parlato della sua esperienza nel dating show prodotto e condotto da Maria De Filippi, ma anche della sua frequentazione con la dama di origini bresciane. In questa circostanza l’uomo ha ricordato che Tina Cipollari l’ha sempre messo in guardia perchè fin dall’inizio ha capito che la donna non avesse la minima intenzione di conoscerlo veramente. E con il senno di poi non ha potuto far altro che dar ragione all’opinionista, visto come sono andate poi le cose:

“Tina era molto dubbiosa sul fatto che Ida volesse veramente conoscermi. Dopo qualche settimana ho capito che aveva ragione sul mettermi in guardia…”

Marco Alabiso non ha dubbi sulla dama: “Lei ama ancora Riccardo Guarnieri”

Successivamente Fralof su PiùDonna.it ha chiesto all’ex cavaliere di Uomini e Donne il motivo per cui la frequentazione con Ida Platano è finita. E l’uomo, il quale ha espresso la sua opinione su Armando Incarnato, ha subito risposto senza pensarci due volte che è finita tra loro perchè semplicemente lei aveva ancora nel cuore il cavaliere tarantino:

“E’ finita perché lei ama ancora Riccardo e quando lui ha cominciato a mettersi in mezzo alla nostra storia lei ha cominciato a cambiare anche carattere…”

E infatti Marco ha poi fatto notare a Fralof che una volta finita la loro frequentazione la dama ci ha riprovato subito con Riccardo.

Riccardo Guarnieri nel mirino dell’ex cavaliere: “Vuole fare la star”

Fralof su PiùDonna.it ha poi chiesto a Marco Alabiso di esprimere una sua opinione sul cavaliere di Uomini e Donne. E quest’ultimo ha subito confessato di credere voglia un po’ fare la star, visto come si è comportato nei suoi confronti dopo il famoso bacio con Ida Platano:

“Dopo quel bacio si è messo in mezzo nella nostra relazione. Da lì sono cominciati gli scontri e io ho iniziato ad attaccarlo pesantemente…”

L’uomo ha poi precisato che non si sono mai chiariti, neppure a telecamere spente: “Lui è bravo solo davanti alle telecamere…”