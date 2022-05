U&D, Marco Alabiso convinto: “Armando Incarnato? Gli piace ancora Ida Platano”

“Armando Incarnato difende Ida nel torto e nella ragione”, parla un ex corteggiatore della dama

Marco Alabiso noto al pubblico per aver corteggiato Ida Platano nel dating show pomeridiano condotto da Maria De Filippi, ha approfittato di una diretta su Instagram nel profilo Opinionista Social per togliersi dei sassolini dalle scarpe. L’ex cavaliere alla domanda su cosa pensa dell’amicizia che la dama ha con Armando Incarnato ha risposto:

“Io credo che lui la difenda sia nel torto e nella ragione, anche quando ero seduto e stavo discutendo con lei mi diceva che dovevo alzarmi, secondo me gli piace ancora, perchè la difende troppo”.

Marco Alabiso non ha dubbi sulla protagonista del trono over: “Stra-innamorata di Riccardo Guarnieri”

Dopo la partecipazione a Uomini e Donne, Marco Alabiso ha svelato dei retroscena sul suo rapporto con Ida Platano. L’ex cavaliere per iniziare ha replicato alle frecciate che gli ha lanciato Riccardo Guarnieri, quando la dama gli ha detto di non voler proseguire la loro conoscenza: “Uno come lui lo uso per scaldarmi”. Durante la chiacchierata ha spiegato di essere andato via dal programma a causa dei sentimenti che la dama prova per il suo ex: “Mi diceva che è l’amore della sua vita, che rivedendolo in studio gli si è riaccesa la scintilla, ci siamo trovati in un posto dove c’era già stata con lui, ha cominciato a essere un po’ strana, ci eravamo baciati, e mi ha spiegato che si baciava anche con lui, io mi sono incavolato”.

Poi quando Diego Ceccucci, un altro ex cavaliere gli ha chiesto se secondo lui la dama l’ha usato per far ingelosire il suo ex ha risposto: “Mai pensato, la vedevo molto presa, lui mi attaccava sempre, lei è una che riflette molto e te lo dice magari dopo due giorni, molte volte mi trovavo impreparato”. L’ex corteggiatore della parrucchiera si è espresso anche sulla recente intervista che la stessa ha concesso a Verissimo: “Ha detto la verità, lei è stra-innamorata di questa persona, vuole chiudere il capitolo ma è più forte di lei”.

Lo storico cavaliere criticato dal fidanzato di Marika Geraci: “Narcisista. Pensa solo a se stesso”

Quando gli hanno chiesto se la dama è la stessa anche senza le telecamere, il suo ex corteggiatore ha confessato: “Si emoziona, piange, è così anche nella realtà”. Sul fatto che di recente tremava durante una lite accesa con l’ex, ha affermato: “Da quell’immagine una persona dovrebbe dire no, questa persona per me è nociva!”. Poi si è lamentato di Riccardo Guarnieri che intanto ha fatto una pesante ammissione: “Quando doveva uscire con me le chiedeva dove vai stasera, solo per mettere zizzania tra me e lei, glielo detto sei narcisista, vuoi avere il controllo delle persone che corteggi”. Ad attaccare l’ex della parrucchiera è stato anche Diego Ceccucci, il fidanzato di Marika Geraci: “Sa che lei è debole, è molto narcisista, pensa solo a se stesso, prima ha fatto il super uomo, il rifiuto di Gloria l’ha fatto rosicare”.