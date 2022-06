Maria De Filippi, silenzio rotto da un famoso collega: “Ecco cosa ha fatto”

Storie Italiane, le dichiarazioni di Bruno Vespa sulla conduttrice di Canale 5: “Ha influenzato generazioni”

Lunga intervista di Bruno Vespa nella puntata di Storie Italiane che Eleonora Daniele ha condotto oggi, mercoledì 1 giugno. Nel salotto del programma del mattino il conduttore di Porta a Porta ha parlato del suo libro “Donne al potere” che, come il titolo fa ben capire, ha dedicato ad una serie di donne imporanti in vari ambiti, tra cui quello televisivo: la donna scelta per il settore tv è Maria De Filippi, sulla quale ha dichiarato “Si è evoluta, nel corso degli anni, come tutti noi che facciamo il suo stesso mestiere”.

Pur essendosi evoluta, Maria ha mantenuto in modo coerente il suo abito e il suo modo di fare

ha dichiarato.

“Maria De Filippi è una che non giudica”, le parole di Bruno Vespa nel programma di Eleonora Daniele

“Ha sempre mantenuto il suo silenzio e la sua capacità di non giudicare” ha affermato il giornalista a Storie Italiane, sempre parlando della conduttrice di Canale 5, la cui foto è apparsa nel maxischermo dello studio.

Riuscire a non giudicare è una cosa difficile specie quando ci si trova immersi in situazioni paradossali

ha dichiarato inoltre, sottolineando subito dopo che Maria rimane sempre un passo indietro e, nel corso degli anni, ha influenzato intere generazioni di adolescenti.

“E’ stata la rivoluzione del piccolo schermo”, ecco cosa pensa Bruno Vespa di Maria De Filippi

“Tu l’hai definita ‘la rivoluzione del piccolo schermo’…” ha detto successivamente Eleonora Daniele al suo ospite, il quale ha confermato di ritenerla davvero molto brava, precisando che poco c’entra, con il suo successo, l’essere sposata con Maurizio Costanzo. “E’ brava perchè è brava, non perchè è la moglie di Costanzo” ha concluso, con Eleonora che si è detta perfettamente d’accordo con lui. “La pensiamo tutti come te” ha detto infine la Daniele.

A proposito di Maria, ricordiamo che oggi pomeriggio su Canale 5 andrà in onda l’ultima puntata stagionale del suo seguitissimo Uomini e Donne, che da domani si fermerà per la pausa estiva per tornare puntualmente in onda a settembre.