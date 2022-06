Massimo Morante è morto all’improvviso: era il chitarrista dei Goblin

Grave lutto nel mondo della musica: si è spento all’età di 69 anni il chitarrista dei Goblin

Lo apprendiamo da La Repubblica: il chitarrista Massimo Morante, uno dei fondatori dei Goblin, famosa band amata e celebre del rock italiano, si è spento all’improvviso all’età di 69 anni a Roma, sua città natale. Ad annunciare la drammatica notizia è stata la famiglia, con un necrologio diffuso alcune ore fa, che riprendiamo dalla testata giornalistica appena menzionata:

La moglie e i figli annunciano con grande dolore la prematura scomparsa di Massimo, un artista indiscusso nonché un marito e un padre sempre amoroso.

sono state le toccanti parole dei familiari. Anche la pagina facebook ufficiale dei Goblin ne ha dato notizia, scrivendo: “Con grande dolore e incredulità dobbiamo annunciare che il nostro fondatore e chitarrista insostituibile ci ha lasciati…”.

Sconosciute per ora le cause della morte di Massimo Morante

Al momento non abbiamo alcuna informazione circa la causa della scomparsa prematura dell’artista dei Goblin, che era nato a Roma nel 1952. I vari siti internet che in queste ore stanno battendo la notizia, parlano di morte improvvisa senza specificarne le cause: non sappiamo, quindi, se si è spento per via di una malattia. Sicuramente nelle prossime ore usciranno in rete maggiori dettagli anche riguardo i funerali. Intanto sono moltissimi i messaggi di cordoglio da parte dei colleghi del mondo della musica che si rincorrono sui social, rimasti sgomenti nell’apprendere la triste notizia.

La carriera del musicista scomparso e della sua band: è dei Goblin la colonna sonora di Profondo Rosso

La band della quale faceva parte Massimo Morante è stata fondata nel 1974 e subito il gruppo ha avviato un sodalizio professionale con Dario Argento, creando l’indimenticabile colonna sonora di Profondo Rosso. La collaborazione con il famoso regista è poi proseguita con un altro dei suoi capolavori, Suspiria: anche di questo film i Goblin hanno composto la colonna sonora. La band, lo ricordiamo, Morante l’ha fondata assieme a Claudio Simonetti: il loro incontro artistico è avvenuto nel 1971 e la nascita del gruppo è avvenuta dopo una parentesi londinese.