Mattino Cinque, drastico cambiamento domani: l’annuncio di Federica Panicucci

Federica Panicucci fa un annuncio in diretta: “Domani vi terremo compagnia fino alle 13”

E’ terminata anche questa nuova puntata di Mattino 5. E proprio sul finire della trasmissione la popolare conduttrice ha fatto un annuncio spiazzante sulla programmazione di domani. Di cosa si tratta? In pratica la presentatrice ha rivelato che il programma mattutino andrà regolamento in onda pure domani nonostante sia festa, aggiungendo che terminerà alle 13, invece che alle 10.40 come sempre:

“Domani cambia la programmazione…Francesco Vecchi andrà in onda fino alle 10.40 e poi inizierò io con una seconda parte fino alle 13.00…”

La Panicucci ha poi rivelato che domani racconterà e seguirà in diretta il Giubileo della Regina d’Inghilterra.

Mattino 5 non va in vacanza domani e allunga: l’annuncio di Francesco Vecchi

Successivamente Federica Panicucci ha intervistato Martina Donegani, che ha presentato il suo libro intitolato ‘La salute in cucina’. Una volta finito questo momento è entrato in studio il popolare giornalista, che ha ricordato a sua volta il cambio di programmazione di domani, aggiungendo che seguirà in diretta tutte le celebrazioni legate alla Festa della Repubblica:

“Intanto siamo in onda…Seguiremo la parata per la Festa della Repubblica domani…”

Ha poi ripreso la parola la conduttrice, che continuerà ad andare in onda fino al 24 giugno, asserendo che la puntata di domani sarà imperdibile: “Seguiteci in tanti…”

Mattino Cinque, puntata speciale domani: tutte le anticipazioni

Ovviamente nella puntata extra large di domani del programma mattutino condotto da Federica Panicucci e Francesco Vecchi ampio spazio verrà dedicato anche ai fatti di cronaca e politica più importanti di questi giorni. Difatti la conduttrice tornerà a parlare di Beppe, che purtroppo è stato ritrovato morto in fondo ad un pozzo, e darà inoltre importanti aggiornamenti sul ‘caso Laura Ziliani’. Per quanto riguarda invece gli ascolti, si segnala che la puntata di ieri mattina è stata seguita da 830 mila telespettatori e il 20.75% di share, mentre la seconda parte ha ottenuto 21.62% di share riuscendo a battere l’agguerrita concorrenza rappresentata da Unomattina e Storie Italiane di Eleonora Daniele. Come andrà la puntata speciale di domani? Il pubblico seguirà il programma tutte quelle ore? Per scoprirlo non resta che attendere la pubblicazione dei dati venerdì mattina alle 10 in punto come sempre.