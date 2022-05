Mattino 5 quando finisce? Federica Panicucci-Francesco Vecchi cedono il posto a…

Mattino Cinque in onda fino a fine giugno: successo senza fine per i due conduttori

Questa è stata una stagione Tv davvero fortunata per il programma mattutino di Canale 5. Difatti la trasmissione condotta da Federica Panicucci e Francesco Vecchi è stato quasi sempre leader di fascia lasciando la concorrenza al palo. Per tale ragione il portale Televisivo Bubinoblog.it ha riportato che Mediaset ha deciso di prolungare la messa in onda della trasmissione fino a venerdì 24 giugno, invece di terminare tutto a metà mese come previsto precedentemente. Quindi i due conduttori dovranno ancora attendere poco meno di un mese per le loro meritate vacanze, visti gli ottimi ascolti ottenuti con questa edizione.

Francesco Vecchi e Federica Panicucci in vacanza da fine giugno: cosa andrà in onda al posto del loro programma

Ovviamente saranno in tanti a chiedersi cosa andrà in onda su Canale 5 una volta finita questa edizione di Mattino 5. E a fare chiarezza anche su questa faccenda ci ha pensato sempre il portale BubinoBlog.it. Difatti il sito web è venuto a conoscenza che tornerà in onda Simona Branchetti alla guida di Morning News, che tanto successo ha ottenuto l’anno scorso:

“Lunedì 27 giugno prenderà il via la seconda edizione del talk mattutino, con un mese di anticipo rispetto all’anno scorso…”

Ovviamente a settembre torneranno al loro posto il giornalista e la conduttrice, che giorni fa ha fatto fare brutta figura a Laura Maddaloni smentendola in diretta.

Simona Branchetti pronta per la nuova sfida: “Ci vediamo il 27 giugno”

Anche la stessa giornalista in queste ultime ore ha parlato del suo ritorno alla conduzione della seconda edizione di Morning News al posto di Mattino Cinque. Difatti la donna, rispondendo ad una follower su instagram che ha chiesto se sarebbe tornata alla guida di Pomeriggio 5 nel periodo estivo al posto di Barbara d’Urso, com’è successo per le festività natalizie, ha subito rivelato che invece sarebbe tornata la mattina: “Ci vediamo a Morning News dal 27 giugno…” Riuscirà ad ottenere ottimi ascolti come l’anno scorso? Chissà, intanto la giornalista continua ad essere considerata dai piani alti un volto su cui puntare, e questa ne è certamente l’ennesima dimostrazione.