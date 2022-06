Mercedesz Henger non ha pietà di Soleil Sorge: “La trovo molto antipatica”

L’Isola dei Famosi, Mercedesz Henger affonda l’influencer: “Non mi è mai piaciuta”

Lunedì scorso ha fatto il suo approdo a Cayo Cochinos Soleil Sorge. Quest’ultima è stata solo poche ore, ma tanto è bastato per farsi notare dagli altri naufraghi. Nell’ultima puntata dell’extended edition del reality show andata in onda ieri sera su Mediaset Extra si sono ritrovate a parlare di lei Maria Laura De Vitis, Carmen Di Pietro e la figlia di Eva Henger. E se le prime due hanno speso parole al miele nei confronti della ragazza, non si può dire la stessa cosa di quest’ultima, che non ha nascosto di averla sempre trovata assai antipatica:

“Non mi è mai piaciuta…A me è sempre stata antipaticissima…”

Soleil Sorge ha conquistato Carmen Di Pietro: “E’ stata bravissima”

Mercedesz Henger, come detto precedentemente, è stata però l’unica ad aver espresso un parere negativo nei confronti dell’influencer, che ieri è stata attaccata da Alex Belli. Difatti la mamma di Alessandro Iannoni ha spezzato una lancia in favore dell’ex gieffina, asserendo senza indugio alcuno che durante le prove di lunedì scorso ha mostrato una tenacia e forza davvero invidiabili. Motivo per cui la naufraga dell’Isola dei Famosi ha anche colto la palla al balzo per ringraziarla sentitamente perchè senza il suo apporto decisivo non avrebbero mai guadagnato così tanto cibo: “Per questo cibo dobbiamo ringraziare Soleil che ci ha fatto vincere tutto. Un applauso perché è stata proprio brava con noi. Che carina…”

Maria Laura De Vitis non ha dubbi sull’influencer: “E’ carinissima”

Ha poi preso la parola anche la giovanissima naufraga dell’Isola, che non ha nascosto di provare una profonda stima nei confronti di Soleil Sorge, anche se ha ammesso a Mercedesz che tempo fa non la sopportava granchè:

“A me piace tanto lei…Io ho cambiato idea su di lei tempo fa e sono felice di essermi ricreduta. Oggi mi ha confermato che avevo ragione ed è carinissima…”

Insomma a quanto pare la figlia della popolare ex attrice di film per adulti è stata l’unica a muovere critiche nei confronti della influencer. E chissà se tutta questa acredine nei confronti di quest’ultima possa c’entrare in qualche modo con il fatto che Edoardo abbia più volte detto di essere attratto da lei (potrebbe essere gelosa?).