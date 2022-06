Soleil Sorge fa perdere le staffe ad Alex Belli: “Vado fuori di testa”

Alex Belli contro la ex gieffina: “Hai fatto sei mesi di trash in Tv”

Oggi il popolare attore ha rilasciato una lunga intervista ad Armando Sanchez sull’ultimo numero del magazine Novella 2000. Ed in questa circostanza il marito di Delia Duran è tornato a puntare il dito contro la sua (ex?) amica Soleil Sorge, non facendo mistero di non tollerare più il fatto che continui a dire insistentemente di non voler far più parte del mondo trash:

“Vado davvero fuori di testa…Ciccia, hai fatto sei mesi di trash in Tv…Svegliati!”

Il giornalista ha quindi chiesto cosa ha rovinato la loro amicizia: “C’entra per caso il suo ingresso a L’Isola?” E quest’ultimo ha immediatamente voluto chiarire che la sua brevissima partecipazione al reality di Ilary Blasi non c’entra assolutamente niente: “Sono molto felice per lei che abbia avuto un’altra opportunità lavorativa…”

Soleil Sorge nel mirino dell’attore: “Ecco qual è il vero problema”

Il giornalista di Novella 2000, Armando Sanchez, ha quindi chiesto ad Alex Belli che se non c’entra la sua breva partecipazione all’Isola dei Famosi qual è quindi il vero problema. E l’attore, con la sua proverbiale schiettezza, ha subito dichiarato che il problema di fondo è che pare abbia rinnegato tutto ciò che è successo nei sei mesi passati nella casa più spiata dagli italiani: “Il problema nasce tutto lì…” L’attore, il quale è sempre al centro dei rumor, ha poi confessato ad Armando Sanchez di credere che rinnegare ciò che ha fatto al GF Vip sarebbe un grande errore: “E’ una delle cose più errate che si possa fare…”

La madre di Soleil Sorge attaccata dall’attore: “E’ stata molto cattiva”

Successivamente Armando Sanchez su Novella 2000 ha fatto presente ad Alex Belli che anche la madre dell’ex gieffina non ha certo mai speso parole al miele nei suoi confronti. E l’attore ha subito confessato di credere sia stata fin troppo cattiva nei suoi confronti:

“Ha detto che sua figlia dovrebbe stare lontana da me perchè le avrei rovinato l’immagine…Non penso di essere una brutta persona…”

Il marito di Delia Duran non ha quindi fatto mistero di esserci rimasto assai male: “Sono sincero…”