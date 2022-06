Mercedesz Henger e le foto choc di Lucas Peracchi: “Guardatela all’Isola…”

Lucas Peracchi punta il dito contro la sua ex fidanzata: “Non la alleno più e si vede”

Come tutti sapranno molto bene Mercedesz Henger è stata fidanzata per tanti anni con l’ex tronista di Uomini e Donne. E la loro storia d’amore non è stata mai accettata dalla mamma Eva. Ormai però la naufraga de L’Isola dei Famosi si è lasciata alle spalle questa relazione e proprio in Honduras ha messo gli occhi su Edoardo Tavassi. Proprio in queste ultime ore però l’ex è tornato a parlare della ragazza su instagram, cogliendo la palla al balzo per scagliarle una bella frecciatina. Cosa ha detto? Ad un follower che gli ha chiesto di esprimere una sua opinione sulla forma fisica della sua ex non ha lesinato critiche. In questa occasione il personal trainer ha dapprima messo due foto di lei prima e dopo la loro storia, e successivamente ha fatto notare la netta differenza

“Qui è quando l’allenavo io, ora guardate L’Isola e datevi delle risposte (non la alleno da un anno e mezzo)…”

Mercedesz Henger nel mirino del suo ex fidanzato: “Non voglio esprimere pareri per non essere accusato”

Successivamente Lucas Peracchi, sempre in questo suo post pubblicato nelle sue storie su instagram (disponibile dopo questo paragrafo), ha anche voluto precisare di non avere comunque la minima intenzione di esprimere una sua opinione per non finire al centro di furiose polemiche:

“Non esprimo pareri (anche se è il mio lavoro) per evitare di essere accusato di ‘PARERISMO’…”

Queste sue parole nei confronti di Mercedesz Henger, la quale pare non apprezzare molto Soleil Sorge, non sono piaciute a molte persone sui social, i quali hanno colto la palla al balzo per criticarlo duramente.

ma ce la fa questo? pic.twitter.com/xksMBFu6Ev — mel (@eccallaing) June 6, 2022

Edoardo Tavassi e la naufraga sempre più vicini: è nato l’amore all’isola dei Famosi?

Intanto si segnala che ormai non c’è un solo giorno in cui Mercedesz Henger e il fratello di Guendalina Tavassi non passino del tempo insieme in quel di Cayo Cochinos. E la ragazza ha anche ammesso di provare un sentimento nei confronti del naufrago del reality show condotto da Ilary Blasi. Anche in queste ultime ore i due hanno fatto una passeggiata romantica soli soletti, dimostrando anche ai più scettici che è nato qualcosa di più di una semplice amicizia tra loro. E chissà cosa ne penserà l’ex fidanzato di lei.