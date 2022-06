Mercedesz Henger non sopporta Soleil Sorge? Arriva una segnalazione (VIDEO)

L’Isola dei Famosi: Soleil Sorge non sta simpatica alla naufraga? Arriva la clamorosa indiscrezione

Ieri sera ha fatto il suo approdo a Cayo Cochinos la popolare influencer insieme a Vera Gemma. In questa circostanza le ‘due piratesse’ hanno subito avuto un compito: mettere i naufraghi gli uni contro gli altri dividendoli in due squadre e facendoli sfidare in durissime prove per ottenere ricompense. Ma non è finita qua perchè si segnala che una delle concorrenti pare non sopporterebbe l’influencer. Chi? Nientepopodimeno che Mercedesz Henger. A rivelarlo è stata l’informatissima Deianira Marzano su instagram. Difatti quest’ultima ha dichiarato in una storia sul social fotografico di essere venuta a conoscenza che la giovane figlia di Eva Henger pare non abbia mai perso occasione per parlare alle spalle di Soleil: “Mercedesz con persone in comune ha sempre sparlato di lei…”

Mercedesz Henger contro la popolare influencer? Spunta un curioso video

Dopo la segnalazione di Deianira Marzano su instagram inerente alla presunta antipatia provata dalla popolare naufraga dell’Isola dei Famosi nei confronti di Soleil Sorger, che ieri sera ha dato subito scandalo affrontando la prova dell’uomo vitruviano, è spuntato un video (disponibile subito dopo questo paragrafo) in cui entrambe erano ad un evento di beneficenza. E proprio in questo RWM la maggior parte degli utenti ha notato la faccia della giovane naufraga non proprio felice nel momento in cui Soleil è stata intervistata, avvalorando ancora di più la tesi di Deianira Marzano.

La faccia di Mercedesz Herger non appena sbarcherà sull’isola Soleil Anastasia Sorge e le ruberà la scena👑😘 #isola #solearmy pic.twitter.com/QZAiMQPbKT — Francesca 💋 (@sonoingenua_) June 2, 2022

Vladimir Luxuria punge la giovane naufraga: le frecciatine ieri sera in diretta

Si segnala inoltre che ieri sera spesso e volentieri la popolare opinionista de L’Isola dei Famosi ha provocato Mercedesz Henger facendole notare come Edoardo Tavassi abbia accolto calorosamente Soleil Sorge. La ragazza non si è però scomposta più di tanto, anche se sono stati tanti ad aver notato una certo fastidio latente. Intanto proprio a Pomeriggio 5 Guendalina Tavassi ha rivelato che il naufrago pare abbia sempre provato un forte interesse nei confronti dell’influencer. E proprio sapendo questa cosa che l’opiniopnista ha più volte cercato di mettere in difficoltà sia Edoardo che Mercedesz. Per fortuna di quest’ultima Soleil è stata giusto qualche ora a Cayo Cochinos.