Mercedesz Henger contro Luca Daffrè: nervi a fior di pelle a L’Isola dei Famosi

L’Isola dei Famosi, la naufraga furiosa con Luca Daffrè: “Questo gesto è brutto da fare”

In queste ultime ore le polemiche si sono sprecate a Cayo Cochinos. E oltre lo show di Lory Del Santo, la quale ha puntato il dito contro tutti i naufraghi per difendere Nick, c’è stato anche un altro scontro. Cos’è successo? Mercedesz Henger si è molto arrabbiata con il giovane naufrago, reo di averla zittita con un gesto poco carino nel momento in cui ha cercato di prendere la parola per esprimere la sua opinione su Nick:

“Luca comunque ti devo chiedere un favore…Quando sto cercando di esprimere una mia opinione non fare quel gesto per zittirmi…Ok? E’ un gesto molto brutto…”

Isola, il naufrago si difende: “Volevo finire di esprimere il mio concetto”

Luca Daffrè ha però subito rispedito al mittente tali accuse, asserendo schiettamente di averle fatto quel gesto non per zittirla in malo modo come ha erroneamente pensato, bensì solo per finire di esprimere il suo concetto:

“Se sto parlando…Con quel gesto volevo solo finire di parlare…Cosa devo dirti? Allora parlami sopra…Stavo esprimendo il mio concetto a Nick…”

La figlia di Eva Henger, che in queste ore ha anche litigato con Gennaro Auletto, ha rivelato che avrebbe potuto tranquillamente farle capire in un altro modo di voler finire di esprimere il suo punto di vista, aggiungendo di non aver mai voluto parlargli sopra.

Mercedesz Henger messa alle strette dal naufrago: “Perché quando ti zittisce Carmen va bene?”

Successivamente Luca Daffrè ha fatto notare alla giovane naufraga de L’Isola dei Famosi la sua presunta incoerenza. Difatti le ha chiesto il motivo per cui non si è mai arrabbiata con la popolare naufraga che ogni volta che parla fa strani gesti per zittire tutti. La giovane figlia dell’ex attrice di film per adulti ha quindi dichiarato che nei suoi confronti Carmen mai si è comportata così, anzi:

“A me non ha fatto come stai dicendo tu…Se no gliel’avrei detto come lo sto dicendo a te…”

Luca ha poi confessato di credere sia assolutamente giusto che ognuno esprima la sua opinione, ma rispettando gli spazi. Comunque sia la naufraga è rimasta ferma sulle sue posizioni, chiedendogli la cortesia di non comportarsi più così.