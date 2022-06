Mercedesz Henger, acceso scontro con Gennaro Auletto: “Impara l’educazione”

Il modello napoletano rimprovera la figlia di Eva Henger: “Ci sono dei modi”

Le tensioni tra i concorrenti del seguitissimo reality show di Canale 5 basato sulla sopravvivenza condotto da Ilary Blasi, continuano a non placarsi. Nelle scorse ore c’è stato uno scontro tra Mercedesz Henger e Gennaro Auletto durante la divisione del riso. Tutto ha avuto inizio quando quest’ultimo dopo aver invitato la naufraga a parlare ad alta voce l’ha rimproverata:

“Stavo parlando con lei, mi ha detto perchè non sei venuto, l’ho detto a lei, mi hai chiamato cretino, ci sono dei modi“.

Mercedesz Henger stufa dopo una lite con un naufrago: “Basta veramente!”

Nonostante inizialmente sembrava ci fosse molta sintonia tra Mercedesz Henger e Gennaro Auletto, adesso la situazione è cambiata in negativo. La naufraga dopo essersi riavvicinata al fratello di Guendalina Tavassi, si è resa protagonista di una lite piuttosto accesa con il modello napoletano. In particolare la figlia di Eva Henger non appena il naufrago le ha fatto un rimprovero per una parola non carina usata nei suoi confronti, non ha perso tempo per zittirlo in presenza degli altri concorrenti: “Hai detto state tutti lì a farvi i ca**i vostri, non mi va di litigare con te, per favore. Impara l’educazione verso chiunque”. La replica del modello non si è fatta di certo attendere: “Non devi dirmelo tu questo, ma il diretto interessato”. La naufraga ha rincarato la dose, facendo capire di essere arrivata al limite della sopportazione: “Posso dirtelo io, basta veramente!“.

Nicolas Vaporidis lancia una frecciata a Gennaro Auletto: “E’ arrivato per riposarsi”

Intanto in questi giorni in un daytime de L’Isola dei Famosi, sia la figlia di Eva Henger e Maria Laura De Vitis non hanno risparmiato dure critiche al modello napoletano 22enne. La prima a lamentarsi è stata quest’ultima, dato che si è rivolta alla sua compagna di gioco dicendole: “Ha preso tre cocchi e io e te ne abbiamo trovati cinquecento qui in spiaggia!”. Non sono mancate critiche anche da parte di Nicolas Vaporidis, visto che ha lanciato una chiara frecciatina al naufrago entrato in corsa: “Lui è sicuramente quello più stanco di tutti, è proprio arrivato stanco qua, è arrivato per riposarsi“. Anche Edoardo Tavassi di recente ha avuto da ridire sull’atteggiamento dei nuovi concorrenti, non nascondendo la sua delusione: “Uno dice, verranno con tante energie, faranno cose. Si lamentano solo che hanno fame. Stanno dalla mattina alla sera sdraiati”.