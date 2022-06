Monica Vitti, si è saputo solo ora: prima della malattia ha scritto un biglietto…

Parla il marito della stella del cinema scomparsa il 2 febbraio: “Mi ha scritto un biglietto…”

Ha rilasciato un’intervista al Corriere della Sera Roberto Russo, marito di Monica Vitti, scomparsa il 2 febbraio di quest’anno. Nell’intervista in questione Russo ha ripercorso la loro lunga storia d’amore, fino agli anni più difficili, quelli della malattia che ha portato via l’attrice all’etò di 90 anni. Un male, il suo, che non le ha impedito, prima di costringerla a chiudersi nel silenzio, di scrivere uno struggente messaggio all’uomo che le è stato accanto per quasi mezzo secolo:

Amore mio, come è bello vivere con te, lavorare con te, litigare con te, fare pace con te, costruire con te, aver paura e piangere e ridere…

“Niente è bello senza di te” sono le parole che Monica ha dedicato al marito.

“Mi sono accorto che qualcosa in lei non andava”, il racconto del marito della grande attrice

Dalla testata menzionata nel paragrafo precedente, apprendiamo che Monica Vitti è morta a causa di una malattia degenerativa chiamata “demenza a corpi di Lewy”, che non è il comune morbo di Alzheimer, bensì una patologia dovuta all’accumulo di proteine nel cervello che porta ad avere gravi disturbi dell’attenzione, della parola e dei movimenti. “Non mi ricordo questa cosa, eppure è una cosa facile, come mai non la ricordo? Che cosa mi sta succedendo?” ha chiesto preoccupata al marito, quando si sono manifestati i primi sintomi, come da lui stesso raccontato ai microfoni del Corriere della Sera.

La sera prima della sua morte mi sono accorto che qualcosa non andava, lei era diversa dal solito

ha dichiarato inoltre Roberto Russo. “Sono rimasto accanto a lei per vent’anni, senza mai lasciarla sola. La amo ancora come un pazzo e in tutti gli anni della malattia non l’ho lasciata neppure per un istante” ha dichiarato inoltre.

Roberto Russo: “Ho difeso il desiderio di riservatezza di Monica Vitti fino all’ultimo”

“Ho cercato di difendere il desiderio di riservatezza di mia moglie fino alla fine” ha asserito il marito di Monica Vitti nell’intervista rilasciata a Walter Veltroni. L’ultima apparizione in pubblico dell’attrice è avvenuta nel 2002, quando ha partecipato alla prima teatrale italiana di Notre-Dame de Paris, accompagnata proprio dal marito: poi, purtroppo, è iniziato il calvario durato vent’anni. A Monica, lo ricordiamo, a quattro mesi dalla scomparsa la Rai ha deciso di dedicare una puntata di Techetecheté.