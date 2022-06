Amadeus, stop a Soliti Ignoti: oggi al suo posto il ricordo di Monica Vitti

Soliti Ignoti, finite le repliche: oggi torna Techetecheté con un omaggio a Monica Vitti

E’ terminata domenica 5 giugno l’edizione 2021/2022 del seguitissimo gioco dell’access prime time di Rai1 condotto da Amadeus, che anche con l’edizione che si è appena conclusa ha registrato ascolti sempre molto alti, dando parecchio filo da torcere al competitor, ossia Striscia la notizia. Dopo l’ultima puntata inedita, il quiz delle identità è comunque rimasto in onda, per alcuni giorni, con una manciata di puntate in replica, scelte tra le più divertenti della stagione. Da oggi, però, le cose cambiano: nell’access prime time di Rai1, come ogni estate, arriva l’inossidabile Techetecheté, che riparte con una puntata dedicata a Monica Vitti, come apprendiamo dal sempre informato Davide Maggio.

Soliti Ignoti torna a settembre: oggi riparte Techetechetè con la stella del cinema morta mesi fa

Dunque, il primo appuntamento del programma che prende il posto di Amadeus, appunto Techetecheté, ormai imperdibile nelle sere estive di Rai1, è dedicato a Monica Vitti. L’attrice scomparsa il 2 febbraio è solo la prima di una lunga lista di artisti che verranno omaggiati nelle serate estive: a fare i loro nomi è stato il settimanale Tv Sorrisi e Canzoni e da Davide Maggio apprendiamo che si tratta di Francesco De Gregori, Antonello Venditti, Corrado, Marcella e Gianni Bella, Lucio Dalla, Catherine Spaak, Raffaella Carrà, Nino Manfredi, Pino Daniele, Ugo Tognazzi, Renzo Arbore e altri ancora.

Techetecheté torna stasera: ecco altre anticipazioni sull’edizione di quest’anno

Non solo puntate dedicate a grandi artisti ma anche appuntamenti tematici: sempre da D.M. scopriamo infatti che sono previste serate intitolate “I brividi d’amore”, “Senza tempo”, “Estate 1984”, “Mare e vacanze”, “Gruppi musicali”, “Divi cinquantenni”, “Le comiche in rosa” e non solo. E Soliti Ignoti? Amadeus (sul quale un famoso cantante ieri ha svelato un retroscena), ovviamente, tornerà a settembre con un’altra edizione, mentre ora si gode il meritato riposo estivo dopo i successi ottenuti in questa stagione anche con gli altri programmi da lui condotti.