Morning News, Matteo Bassetti contro Simona Branchetti: “Terrorismo inutile”

Matteo Bassetti punta il dito contro la conduttrice di Morning News: “Non ho gradito”

E’ appena terminata questa nuova puntata del programma mattutino di Canale 5 condotto da Simona Branchetti. E nella seconda parte della trasmissione è stato dato ampio spazio al Covid. Prima di parlare di questo argomento però la giornalista ha lanciato un servizio per fare il riepilogo della situazione. Una volta finito questo servizio è scoppiato il caos. Difatti il popolare virologo in collegamento non ha fatto mistero di non aver affatto gradito questo servizio, arrivando a dire che sarebbe stato fatto del terrorismo:

“Io devo dire che ho sempre apprezzato i vostri servizi, ma quello di oggi non mi piace proprio…Si sta facendo del terrorismo inutile…”

Ovviamente la conduttrice è rimasta un attimo spiazzata, ma ha preferito non rispondere, forse onde evitare di alimentare le polemiche.

Morning News, l’ospite perde le staffe: “E’ stata fatta cattiva informazione”

Matteo Bassetti ha anche parlato della campagna vaccinale. Ed in questa circostanza ha preso la palla al balzo per sferrare un altro bell’affondo nei confronti della trasmissione:

“Io sono molto preoccupato dell’informazione fatta stamattina da alcuni perchè hanno fatto male alla campagna vaccinale…Quello che avete detto stamattina è profondamente sbagliato…”

C’è stato inoltre un durissimo scontro tra il dottore ed un’ospite, tanto che la stessa Simona Branchetti, la quale ha ottenuto ottimi ascolti al suo debutto, è stata costretta ad intervenire più volte per cercare di riportare l’ordine in studio. Insomma siamo solo alla quarta puntata di questa nuova edizione del programma, ma le polemiche pare davvero siano all’ordine del giorno.

Morning News, ospite lancia una frecciata nei confronti dei giornali: “Il bollettino così com’è serve per fare i titoloni”

Successivamente Matteo Bassetti ha anche colto la palla al balzo per sferrare una bella frecciata velenosa a tutti i giornali. Difatti il popolare virologo ospite oggi nella trasmissione mattutina di Canale 5 ha rivelato di credere che sia sbagliato dare il bollettino delle nuove infezioni come due anni fa, anche perchè non servirebbe a niente se non a permettere ai giornali di fare titoloni il giorno dopo: “Il bollettino non serve a nulla, serve a zero per un medico, serve solo ai giornali…”