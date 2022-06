Ascolti Morning News, Simona Branchetti festeggia: “Ci avete premiati”

Scritto da Alessio Cimino , il Giugno 28, 2022 , in Ascolti Tv

Morning News parte subito forte: gli ascolti della prima puntata

Ieri mattina Simona Branchetti è tornata dopo quasi un anno a presiedere la fascia mattutina di Canale 5, sostituendo momentaneamente Federica Panicucci e Francesco Vecchi che dopo tanti mesi si sono concessi una vacanza (Vecchi dovrebbe tornare in Tv ad agosto alla guida di Zona Bianca). E gli spettatori hanno subito gradito il nuovo programma, visti gli ottimi ascolti registrati. Difatti la prima parte della trasmissione è stata seguita da 681 mila telespettatori con il 17.49%, mentre la seconda ha intrattenuto 610 mila spettatori con il 15.48% di share. Risultati decisamente buoni che hanno comunque permesso alla rete di tenere viva la fascia mattutina e di rimanere competitivi. Si ricorda che ormai è rimasto l’unico programma live in onda su Canale 5.

Simona Branchetti celebra l’ottimo debutto del suo programma: “Ci avete premiati”

Ovviamente anche la giornalista ha voluto festeggiare gli ottimi ascolti ottenuti con il suo programma Morning News. Difatti la giornalista, proprio sul finire della puntata, ha colto l’occasione per ringraziare sentitamente il pubblico a casa per gli ottimi risultati:

“Noi ci rivediamo puntuali domani alle 8.40 in punto studio 15 di Cologno Monzese…Grazie anche per averci premiato con la prima puntata di Morning News…Vi aspetto domani…”

Insomma nonostante la puntata di ieri sia stata particolarmente complicata per la conduttrice per via di un ospite che ha perso le staffe, comunque i telespettatori hanno premiato il suo ritorno nella mattina di Canale 5.

Morning News sfida Unomattina estate: come sono andati gli ascolti

Sugli ascolti del programma mattutino condotto da Simona Branchetti ormai è stato detto praticamente tutto. Ma come sono andati invece gli ascolti per il principale competitor rappresentato dal programma condotto da Massimiliano Ossini e Maria Soave? Il programma è stato seguito da 708 mila telespettatori con il 16.49% di share (è finito ben oltre un’ora dopo il programma condotto dalla Branchetti). Il programma successivo, Camper, continua invece a non ingranare negli ascolti, visto che si è fermato al 13.78% di share (quasi sei punti sotto alla replica di Forum). Nel corso dell’estate gli autori della trasmissione condotta da Roberta Morise e Tinto correggeranno il tiro?