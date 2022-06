Nick Luciani in difficoltà all’Isola? Un suo gesto non passa inosservato

L’Isola dei Famosi, il naufrago sempre più isolato: cos’è successo in Honduras

In questi ultimi giorni c’è stato soprattutto un naufrago a rimanere più sulle sue. Chi? Nick Luciani. Difatti un po’ tutti hanno notato che quest’ultimo ha iniziato ad isolarsi, nonostante si sia chiarito con gli altri concorrenti dopo le incomprensioni delle scorse settimane. Anche nell’ultima puntata dell’extended edition del reality show andata in onda su Mediaset Extra l’uomo, mentre tutti erano impegnati a chiacchierare del più e del meno, si è limitato solo a coprire il fuoco e successivamente a mettersi a dormire in disparte. Che possa essere preoccupato di essere eliminato stasera dal gioco? Oppure è veramente arrivato allo stremo delle forze?

Nick Luciani, la naufraga cambia idea sul suo conto: “Ti ammiro molto”

Si segnala che sempre in queste ultime ore Mercedesz Henger si è avvicinata al naufrago, con ili quale ha litigato furiosamente nei giorni scorsi all’Isola dei Famosi, tanto da arrivare a nominarlo senza pensarci due volte. La ragazza, dopo averci riflettuto per giorni, ha rivelato al concorrente, che giorni fa ha avuto un bello scontro con Nicolas Vaporidis, di aver cambiato totalmente idea sul suo conto:

“Volevo dirti una cosa…Io ti ammiro e volevo chiederti scusa che ti ho nominato…In questi giorni sei tornato te stesso e ho capito…”

La ragazza ha poi confessato al naufrago di aver compreso il suo sfogo perchè dopo tanti giorni passati a Cayo Cochinos con mille privazioni non è facile rimanere sempre calmi. Per tale ragione ha continuato a chiedergli scusa per aver pensato male di lui: “Sono veramente imbarazzata…Volevo dirtelo già da giorni…”

Isola, il naufrago proiettato alla finale: “Bisogna vivere questi giorni in tranquillità”

Successivamente ha preso la parola Nick Luciani, il quale non ha nascosto di credere che a volte è facile farsi prendere dalla situazione, ma alla fine è bello capire che non è successo niente di grave. Il naufrago ha poi confessato a Mercedesz Henger di pensare che bisogna viversi questi ultimi giorni a Cayo Cochinos in tutta tranquillità, convinto che una volta finita questa esperienza un po’ tutti i concorrenti rideranno nel momento in cui ripenseranno a queste incomprensioni: “Bisogna vivere questi giorni in serenità…”