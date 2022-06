Jessica Morlacchi in ospedale, è stata operata: “Non lo auguro a nessuno”

Scritto da Liliana Morreale , il Giugno 18, 2022 , in Personaggi Tv

Jessica Morlacchi in ospedale per un intervento di rinoplastica: “Tornerò a respirare bene?”

La cantante e presenza fissa di Oggi è un altro giorno si è dovuta sottoporre ad un’operazione chirurgica per motivi sia estetici e che di salute. Ad annunciarlo è stata la stessa artista tramite i suoi profili social. Infatti, pochi giorni fa ha rivelato ai suoi follower che sebbene l’anno scorso fosse già ricorsa ad un’intervento di rinoplastica per migliorare l’aspetto del suo naso, non si sono risolti del tutto i problemi soprattutto dal punto di vista respiratorio e così ha deciso di sottoporsi di nuovo all’intervento. La Morlacchi, infatti, con la sua solita ironia poco prima dell’operazione aveva lanciato un sondaggio su Instagram chiedendo a chi la segue:

“Oggi mi riopero al naso. Tornerò a respirare bene?”

Oggi è un altro giorno, la cantante provata dopo l’operazione: “Non lo auguro a nessuno”

In queste ore, poi, Jessica Morlacchi cantante e ospite fissa nel programma di Serena Bortone ha rotto il silenzio dopo l’intervento al naso effettuato alla clinica Parioli di Roma, rivelando di stare bene, che tutto è andato bene e fortunatamente non ci sono state complicazioni, tuttavia si è trattato di un’operazione importante e dolorosa ed infatti la cantante è ancora provata e piena di dolori tanto che, in un momento di sconforto, sempre sui social si è amaramente sfogata:

“Sai quando si dice ‘Non lo auguro nemmeno al mio peggior nemico?’ Ecco.”

Insomma, un doppio intervento non è sicuramente un qualcosa di poco conto ma la cantante ha poi voluto tranquillizzare tutti dicendo di essere in ripresa e speriamo quindi che al più presto torni in piena e perfetta forma.

La cantante a settembre tornerà tra gli ospiti fissi del programma di Serena Bortone

Jessica Morlacchi diventata nota e famosa da giovanissima grazie alla vittoria al Festival di Sanremo 2001 con i Gazzosa, successivamente ha partecipato a molti programmi di successo come Ora o Mai Più e Tale e Quale Show. Adesso è tra i cosiddetti ‘affetti stabili’ di Oggi è un altro giorno, dove per qualche puntata è mancata, programma del primo pomeriggio di Rai1 che ha salutato il pubblico il 3 giugno e che tornerà in onda con la nuova edizione a settembre con tutto il cast al completo.