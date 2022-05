Jessica Morlacchi non torna ad Oggi è un altro giorno: nuovo imprevisto

Oggi è un altro giorno, la cantante non torna in onda perché ha il Covid: “Tampone positivo”

Sarebbe dovuta tornare in onda nella puntata di oggi del talk di Serena Bortone, mercoledì 18 maggio, dopo alcuni giorni di assenza dovuti ad un brutto mal di gola e invece Jessica Morlacchi è assente perché ha il Covid. E ad annunciare questo suo nuovo imprevisto è stata la cantante stessa tramite il suo profilo Instagram:

“Ieri sera alle 19.00 il tampone è risultato positivo…che p***e ragazzi!”

La cantante nei giorni scorsi, sempre sui social, aveva annunciato che il motivo della sua assenza nel talk di Rai1 era dovuto ad un brutto mal di gola ma che fortunatamente, facendo dei tamponi di controllo, non era risultata positiva. E invece adesso le cose, purtroppo, stanno diversamente.

Jessica Morlacchi assente nel programma di Rai1: riuscirà a tornare prima della chiusura estiva?

La cantante pochi giorni fa ha spiegato perché non è ad Oggi è un altro, tranquillizzando i telespettatori del programma e chiunque la segue sui social che sarebbe tornato quanto prima, nel giro di due giorni. Invece la situazione adesso è diversa perché è positiva al Covid. La cantante non ha spiegato nelle sue storie le sue condizioni di salute e come sta adesso ma noi speriamo che sia asintomatica o comunque con sintomi lievi. A questo punto però, considerando che il programma di Rai1 chiuderà tra poche settimane per la pausa estiva per poi tornare a settembre, è in dubbio se la cantante possa riprendersi e ritornare negativa in tempo.

Oggi è un altro giorno vola negli ascolti: Serena Bortone ringrazia Sabrina Ferilli

Nel frattempo, il programma di Rai1 vola negli ascolti ed il picco è stato raggiunto lunedì 16 maggio quando è stato raggiunto il 17% di share con una media di telespettatori di 1 milione e 843 mila. In quella puntata è stata ospite tra gli altri anche Sabrina Ferilli che è stata ringraziata dalla padrona di casa ieri con un lungo messaggio sui social: “Lo sguardo aperto e accogliente sul mondo con l’anelito di superarne le ingiustizie. Una guerriera con una rosa tra i capelli. Grazie, sei stata una magnifica scoperta.” Mentre in quella di oggi Iva Zanicchi ha creato il caos.