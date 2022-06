Sonia Bruganelli arrabbiata: parole durissime a Oggi è un altro giorno

Nella puntata di Oggi è un altro giorno di questo pomeriggio è stata ospite l’imprenditrice e moglie di Paolo Bonolis che ha concesso una lunga intervista raccontandosi in modo schietto e sincero. E spazio ha avuto durante la chiacchierata anche la sua vita privata, il rapporto con il marito e con i suoi tre figli Silvia, Davide e Adele. E proprio sulla primogenita e della malattia con cui è nata, la Bruganelli ha rivelato che ha scoperto della cardiopatia della figlia quando era già all’ottavo mese di gravidanza, malattia che invece è visibile sin dalle prime settimane, senza fare nomi e scendere nei dettagli, la donna ha spiegato che il medico in questione ha pagato il suo errore ammettendo:

“Io sono inc*****issima per come sono accadute le cose.”

Durante la chiacchierata con Serena Bortone, Sonia Bruganelli si è sbilanciata sulla figlia Silvia, la ragazza ha 19 anni e quando è nata ha avuto un enorme problema cardiaco, sottoposta all’operazione ha avuto poi dei danni motori. Inutile dire che l’avere un figlio più ‘fragile’ degli altri concentri tutte le attenzioni ed energie su di esso causando poi dei sensi di colpa nelle dinamiche con gli altri figli. Silvia, tuttavia, è una ragazza determinata tanto che l’imprenditrice ha ammesso:

“La rabbia la sto superando grazie a lei. Quando faccio i miei post, lei si butta dentro le foto. Io vorrei tutelarla, mentre lei ci vuole essere. Io non la voglio escludere, ma cerco di fare in modo che possa tollerarlo io. Io non ce la faccio a darla in pasto a tutti.”