Sonia Bruganelli punge Ilary Blasi: “L’isola dei famosi? Ci ha svuotato casa”

“L’isola dei famosi ci ha svuotato il salottino”, arriva la frecciata per Ilary Blasi

Sempre diretta e senza peli sulla lingua, Sonia Bruganelli si è raccontata sulle pagine del settimanale Chi e ha ammesso di non sentire ancora la mancanza del Grande Fratello Vip, che l’ha vista lo scorso inverno nelle vesti di opinionista accanto ad Adriana Volpe. L’imprenditrice ha dichiarato di avere ancora contatti con molti ex coinquilini, anche per motivi professionali, e a quanto pare nella prossima edizione di Avanti un altro ci sarà come protagonista uno di loro. “È un uomo ed è stato il mio preferito nel corso del reality” ha raccontato la moglie di Bonolis che ha poi ammesso:

“Stop altrimenti mi rubano anche questo, visti i precedenti”.

Schietta come al solito ha sottolineato infatti che il reality condotto da Ilary Blasi ha attinto a molti personaggi dello show preserale condotto dal marito:

“L’isola dei famosi ci ha svuotato casa, il salottino: da Cicciolina a Carmen Di Pietro ecc”.

L’imprenditrice ha poi anticipato che ad Avanti un altro ci saranno molti cambiamenti nella prossima edizione e i casting per il salottino sono ad una fase avanzata.



Isola dei Famosi, Sonia Bruganelli ammette: “Nicola Savino e Vladimir Luxuria funzionano benissimo”

La moglie di Paolo Bonolis ha voluto elogiare gli opinionisti di Ilary Blasi dichiarando:

“Funzionano benissimo. Io ho una particolare simpatia per Nicola Savino. Una spalla fortissima per la conduttrice. Un po’ come Adriana Volpe per Alfonso”.

L’opinionista dell’ultimo GF Vip ha ammesso di aver letto delle dichiarazioni carine della Volpe (che ha parlato del GF Vip come una parentesi di recente) sul suo lavoro e non ha risparmiato alla collega una frecciata: “Evidentemente si è ricordata che faccio l’imprenditrice oltre a essere la Marchesa del Grillo… in Bonolis”. Intanto resta ancora incerta la partecipazione di Davide, il figlio, al prossimo GF Vip. Sonia si è limitata ha dichiarare che deciderà lui.

Sonia Bruganelli confessa: “Ho sentito la necessità di fare un tagliando agli occhi”

Senza peli sulla lingua, la moglie di Paolo Bonolis non ha parlato solo dell’Isola dei Famosi e dei suoi nuovi progetti, ma ha ammesso molto candidamente di essersi sottoposta a un piccolo intervento estetico:

“A 48 anni ho sentito la necessità di fare un tagliando agli occhi e devo ammettere che adesso sono ancora più bella”.

Una dichiarazione che ha sottolineato ancora una volta il carattere forte dell’opinionista che non teme il giudizio degli altri e ha raccontato anche che questa estate si abbronzerà con gli occhiali da sole per evitare cicatrici agli occhi.