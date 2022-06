Oroscopo fine settimana Paolo Fox: previsioni sabato 2 e domenica 3 luglio

Scritto da Emanuele Fiocca , il Giugno 30, 2022 , in Oroscopo

Le previsioni zodiacali del weekend 2-3 luglio 2022 dei primi quattro segni secondo Paolo Fox

Come sarà la situazione astrologica domani e dopodomani? Dall’ultimo numero di DiPiùTV, in vendita in tutte le edicole questa settimana, riportiamo di seguito alcune indicazioni sullo zodiaco del prossimo weekend con anticipazioni su tutta la settimana, iniziando dai primi quattro segni e proseguendo poi con i rimanenti.

ARIETE: giorni importanti, quelli in arrivo, per coloro che vogliono fare nuovi incontri; cielo importante in arrivo anche per il lavoro;

TORO: qualcosa in più arriverà nel cielo dei single subito dopo il weekend; nel lavoro, invece, in questo periodo ci sono troppi pensieri;

GEMELLI: mantenere la calma subito dopo il fine settimana non sarà facile, ma si recupererà giovedì; il weekend darà inizio ad un mese di luglio produttivo per il lavoro;

CANCRO: nella vita di coppia possono esserci preoccupazioni legate a questioni di soldi; per il lavoro la settimana che inizierà dopo il weekend sarà mite.

Paolo Fox e l’oroscopo del fine settimana prossimo del secondo gruppo di segni zodiacali

Passiamo, adesso, ad altri quattro segni, le cui previsioni astrali del weekend 2 e 3 luglio le riprendiamo sempre dalla fonte menzionata sopra.

LEONE: giorni utili, quelli in arrivo, per fare scelte a lunga scadenza riguardanti la vita amorosa; Giove resta favorevole per il lavoro;

VERGINE: è necessaria una maggiore tranquillità interiore in questo periodo; nel settore della professione, invece, ora si possono fare progetti in grande per il futuro;

BILANCIA: le stelle dei giorni in arrivo premiano i sentimenti ma anche i rapporti occasionali; nel lavoro non ci sono blocchi inesorabili, ma bisogna fare pace con se stessi e con il mondo;

SCORPIONE: nella vita di coppia attualmente non c’è molta pazienza; nel lavoro si è reduci da momenti di delusione perchè alcuni rapporti professionali non si sono rivelati positivi.

L’oroscopo di Paolo Fox del 2 e 3 luglio 2022 degli ultimi quattro segni dello zodiaco

Concludiamo con l’oroscopo del weekend dei segni rimanenti, ricordando che su un numero precedente della medesima rivista l’astrologo ha anticipato gli astri di tutta questa settimana.

SAGITTARIO: la prima giornata dopo il weekend, quindi quella di lunedì, sarà confusa per i single; sempre subito dopo il weekend, bisognerà evitare di discutere nel lavoro;

CAPRICORNO: evitare discussioni nella vita di coppia dopo il fine settimana; nel lavoro in questo periodo bisogna accontentarsi di ciò che c’è;

ACQUARIO: in amore, chi ha chiuso una storia non perde più tempo; passato il weekend, potrebbe arrivare una bella novità nel lavoro;

PESCI: meglio non esporsi troppo in amore subito dopo il fine settimana, mentre nel lavoro sta per tornare favorevole Mercurio.