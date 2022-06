Oroscopo del giorno e domani, Paolo Fox (12-13 giugno): i segni al top

Scritto da Denis Bocca , il Giugno 12, 2022 , in Oroscopo

Paolo Fox, previsioni segno per segno: Luna in opposizione per il Toro

Tratto dal suo Stellare, ecco l’oroscopo di oggi e domani secondo l’astrologo per eccellenza, partendo come sempre dai primi quattro segni zodiacali:

ARIETE: perdere troppo tempo non è consigliabile. Fase di grande energia sul lavoro. Domani Luna favorevole insieme a Giove. Tempo di pensare a qualcosa di importante.

TORO: Luna opposta, ma almeno le stelle risolvono un problema. Tante cose da fare sul lavoro. Domani Luna torna favorevole. Tante cose si stanno risolvendo piano piano.

GEMELLI: giornata da non sottovalutare e si recupera tanto sul lavoro. Domani non dovranno mettersi contro qualcuno. Vogliono farsi valere.

CANCRO: Luna favorevole, possono essere ascoltati. Meglio evitare discussioni delicate. Domani dovranno mantenere un atteggiamento positivo. Meglio mantenere il lavoro che hanno.

I segni al top, e quelli flop: cosa dice l’oroscopo dell’astrologo

Continuiamo con il secondo gruppo di segni zodiacali secondo Paolo Fox e le sue previsioni del 12 e 13 giugno:

LEONE: discorso d’amore da affrontare. Attenzione a non fare gaffe. Domani potranno vivere la giornata al meglio. C’è del nervosismo.

VERGINE: bei confronti in vista. Devono parlare con sincerità. Domani piccolo rallentamento in amore. Cautela sul lavoro.

BILANCIA: giornata interessante per tanti aspetti. Non devono dire di non a un invito. Domani difficile trovare il bandolo della matassa. Devono trovare un accordo se vorranno essere sereni.

SCORPIONE: Luna che migliora la situazione. Sono molto affaticati per via del lavoro. Domani relazioni da tenere sotto controllo. Piccolo problema di soldi risolvibile.

Oroscopo degli ultimi segni dello zodiaco: previsioni amore, lavoro e fortuna

Infine gli ultimi segni dello zodiaco secondo l’oroscopo di Paolo Fox tenendo presente la sfera professionale e sentimentale:

SAGITTARIO: devono darsi da fare e possono rimettersi in gioco. Domani potranno agire in amore. Da rivedere i rapporti professionali.

CAPRICORNO: grandi emozioni. Devono superare una rivalità professionale. Domani rallentamenti sul lavoro. Non si esclude qualcosa da risolvere sul lavoro.

ACQUARIO: accordo in famiglia da trovare al più presto. Recupero psicofisico. Domani Luna favorevole che porta buone emozioni. Le responsabilità professionali non mancano.

PESCI: Luna ottima. Devono essere più ottimisti sul lavoro. Domani sembreranno turbati. Il peggio sul lavoro è passato.