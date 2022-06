Oroscopo Paolo Fox, 11-12 giugno: le previsioni oggi e domani segno per segno

Scritto da Denis Bocca , il Giugno 11, 2022 , in Oroscopo

Quali sono i segni più fortunati? Lo svela l’oroscopo di Paolo Fox

Vediamo nel dettaglio cosa dicono le previsioni del giorno e domani secondo lo Stellare dell’astrologo più famoso d’Italia:

ARIETE: c’è da definire un rapporto sentimentale. Aumenta la tensione nervosa. Domani non dovranno perdere troppo tempo. Fase di grande energia sul lavoro.

TORO: Luna chiede cautela. Si nota un miglioramento sul lavoro. Domani Luna in opposizione. Stelle risolvono un problema. Tante cose da fare sul lavoro.

GEMELLI: la giornata migliora in amore e c’è una buona occasione sul lavoro. Domani da non sottovalutare. Si recupera sul lavoro, e tanto.

CANCRO: in amore saranno ricambiati. Possono trovare una soluzione sul lavoro. Domani Luna favorevole, potranno essere ascoltati. Meglio evitare discussioni delicate.

Oroscopo dell’11 e 12 giugno degli altri segni zodiacali: cosa dicono le stelle

E cosa dicono le stelle per quel che riguarda l’oroscopo del weekend secondo Paolo Fox? Scopriamolo con gli altri quattro segni:

LEONE: mettere in chiaro una cosa è diventata una cosa fondamentale. Fastidio sul lavoro da superare. Domani si può affrontare un discorso d’amore. Attenzione a non fare gaffe.

VERGINE: resta la voglia di creare. Attenzione nel rapporto con gli altri. Domani potranno esserci dei bei confronti. Devono parlare con sincerità.

BILANCIA: perdere le staffe sarà piuttosto facile. Devono aspettare tempi migliori sul lavoro. Domani interessante per tanti aspetti diversi. Non devono dire di non a un invito.

SCORPIONE: sabato nasce con la Luna positiva. Progetti in cantiere. Domani Luna nel segno che migliora la situazione. Sono molto affaticati per via del lavoro.

Paolo Fox, previsioni amore-lavoro-fortuna: l’oroscopo di oggi e domani

Infine gli ultimi segni dello zodiaco secondo le previsioni astrali dell’11 e 12 giugno:

SAGITTARIO: promette bene l’amore. Valutare con attenzione le proposte. Domani conviene darsi da fare. Possono rimettersi in gioco.

CAPRICORNO: sanno cosa c’è in fondo al loro cuore. Saranno sinceri con i colleghi. Domani che porta grandi emozioni. Devono superare una rivalità professionale.

ACQUARIO: piccole tensioni sentimentali. Devono stare attenti sul lavoro. Domani meglio trovare un accordo in famiglia. Recupero psicofisico.

PESCI: Luna che garantisce sensazioni positive. Non ci sono ostacoli sul lavoro. Domani Luna ottima. Devono essere più ottimisti sul lavoro.