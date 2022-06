Palinsesti Rai 2022/23, si punta sui giochi: Soliti Ignoti sarà preceduto da Box

L’Eredità, Box, Soliti Ignoti: all’ora di cena Rai1 e Rai2 puntano sui quiz

Prosegue la programmazione della prossima stagione televisiva. La Rai ha scelto di portare una ventata di freschezza specialmente al secondo canale, con tante novità pronte ad essere piazzate sul piccolo schermo per la gioia degli spettatori. Dal prossimo autunno infatti, secondo quanto raccolto dal sempre ben informato Blogo, sulla seconda rete dovrebbe arrivare Box, nuovo access dell’autunno, un game show innovativo sul quale la tv di stato sembra credere molto. Titolo dunque non complesso per l’oggetto al centro di questo gioco, molto semplice nella struttura e nel funzionamento. Una scatola sarà al centro del gioco e all’interno di essa sarà possibile trovare una qualunque cosa. Il centro della scena sarà infatti rubato da questo enorme scatolone con all’interno appunto un oggetto misterioso, con i concorrenti del game di Rai2 che saranno chiamati ad indovinare cosa conterrà. Un format che come Affari tuoi riporterà le scatole a farla da protagonista, anche se con un regolamento totalmente differente.

Soliti Ignoti, arriva la risposta di Rai2: ecco quando partirà il nuovo programma

L’Eredità e Soliti Ignoti saranno ancora una volta i cavalli di battaglia di Rai1, che però ha deciso di allargare la proposta dei game show puntando fortemente su Box in vista della nuova stagione televisiva del secondo canale. Ma quando partirà ufficialmente questo nuovo progetto? Non c’è ancora un giorno preciso, ma il debutto arriverà il prossimo ottobre, quindi in autunno inoltrato. L’orario di collocazione dovrebbe essere quello delle 20, prima della messa in onda del tg serale delle ore 20:30. Mistero ancora su chi invece sarà il conduttore, con Blogo che ha sottolineato come sarà, proprio come i concorrenti di Box, all’oscuro di ciò che sarà contenuto nel pacco.

Il secondo canale punta sul volto tv più in voga del momento per l’estate

La nuova vita di Rai2 è già in fase di sperimentazione. In questo periodo infatti nell’access prime time i telespettatori hanno la possibilità di godersi L’Almanacco di Drusilla Foer, affidato appunto a quello che è il personaggio televisivo più richiesto del momento e che sta ottenendo anche diversi consensi, nonostante gli ascolti siano per altalenanti.