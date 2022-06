Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia travolti dalla passione: l’ultimo gossip

Scritto da Alessio Cimino , il Giugno 29, 2022 , in Gossip

Clizia Incorvaia e il compagno, l’amore è sempre più bollente: l’ultimo retroscena sulla coppia

Paolo Ciavarro e la sua compagna sono diventati da poco genitori. E solitamente quando una coppia mette al mondo un figlio la passione inevitabilmente crolla. Tuttavia c’è da segnalare che per loro due pare sia successo l’esatto contrario. A rivelarlo è stato Roberto Alessi nella sua rubrica di gossip pubblicata sull’ultimo numero del magazine Novella 2000:

“La tomba del desiderio sessuale? Un figlio: lo stress è tale che chiudi la cerniera con un lucchetto e butti la chiave…Ma non per loro…La loro passione è travolgente…”

Insomma il loro pare davvero essere amore vero a 360 gradi.

Paolo Ciavarro e la fidanzata, Roberto Alessi svela: “Quando il loro bambino si addormenta si svegliano gli istinti”

Successivamente il direttore del magazine Novella 2000, sempre parlando di Clizia Incorvaia e del suo compagno, ha anche colto la palla al balzo per svelare un altro succoso retroscena sulla loro vita di coppia. Di cosa si tratta? Pare che appena il figlio Gabriele si addormenta si sveglierebbero i loro istinti:

“Non hanno più il tempo per fare certe cose, ma appena Gabriele si addormenta pare si sveglino i loro istinti…Sarà vero? Sarà falso? Ma beati laro…”

Si ricorda che la popolare influencer e il figlio di Eleonora Giorgi, il quale ha recentemente svelato un retroscena, si sono conosciuti nella casa del Grande Fratello Vip. E per loro è stato amore a prima vista.

Roberto Alessi choc: “La coppia cede agli istinti, e i loro vicini ne sanno qualcosa”

Il direttore del magazine Novella 2000 ha poi concluso questo suo lungo intervento asserendo che la passione tra Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro sarebbe talmente travolgente che addirittura i vicini di casa se ne sarebbero accorti: “Quando il bambino si addormenta i loro istinti si svegliano (e i vicini ne sanno qualcosa…)” E chissà se i due non abbiano già nei piani di mettere in cantiere un fratellino o una sorellina per Gabriele (lei è madre pure di un’altra bambina avuta da Francesco Sarcina, con il quale è anche convolata a nozze).