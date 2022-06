Paperissima Sprint Estate, tornano Shaila e Mikaela: “Non ci aspettavamo…”

Le ex veline Shaila e Mikaela riconfermate nella trasmissione: “Esperienza unica”

Sono state le veline più longeve nella storia di Striscia la notizia e anche tra quelle più amate dell’intera storia del programma. Ogni anno, inoltre, hanno condotto Paperissima Sprint Estate insieme a Vittorio Brumotti e il Gabibbo, sempre con grande successo. E nonostante quest’anno abbiano ceduto il posto da veline a Giulia e Talisa Paperissima le ha rivolute con sé. Così da domani sera le due torneranno nella storica trasmissione di Canale5. Intervistata dal settimanale Tele Sette Mikaela Neaze Silva si dice felicissima e aggiunge:

“E’ un’esperienza unica. Ogni anno c’è modo di crescere e migliorare”.

Anche Shaila Gatta condivide la stessa felicità di tornare nella squadra di Antonio Ricci che le ha dato tante soddisfazioni e insegnamenti. E conclude:

“Quando ho iniziato non mi sarei mai aspettata tutte queste gratificazioni”.

Il rapporto tra i colleghi di Paperissima Sprint Estate: “Siamo una famiglia”

Nel corso dell’intervista Shaila e Mikaela raccontano come sono i rapporti con Vittorio Brumotti e il Gabibbo. Ovviamente quest’ultimo non si può non amarlo, mentre legare con Brumotti magari non era scontato. Invece Mikaela lo definisce “un fratellone” e racconta che i due si fanno scherzi a vicenda e che la giornata lavorativa inizia con il buonumore. Quello che si vede davanti alle telecamere è lo stesso di ciò che accade quando i riflettori si spengono, assicurano le due ex veline. Poi Mikaela spiega:

“Siamo una famiglia e so già che a fine programma mi mancheranno tutti”.

Cosa c’è nel futuro lavorativo di Shaila e Mikaela? Le previsioni sui prossimi progetti

Questo per le due ex veline è stato un anno di transizione e cambiamenti dopo l’addio a Striscia la notizia. Anche se, in realtà, non è stato un vero addio in quanto le due sono tornate spesso per sostituire le nuove veline ogni volta che queste ultime avevano un problema. Cosa c’è adesso nel futuro delle due ragazze? Intanto la conduzione di Paperissima Sprint Estate che torna da domani sera, lunedì 13 giugno. Poi le due sperano di debuttare al cinema o in televisione, tra film e fiction. Entrambe hanno infatti una grande passione per la recitazione.