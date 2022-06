Paperissima Sprint, Vittorio Brumotti pronto: “Le veline? Mai litigato, ma…”

Vittorio Brumotti non ha mai litigato con le ex veline Shaila e Mikaela

Domani inizierà Paperissima Sprint e tra le tante conferme ci sarà anche Vittorio Brumotti che si è fatto conoscere presso il grande pubblico non solo per le sue doti di ciclista e di performer, ma anche come inviato di Striscia La Notizia, dove sono famosi i suoi servizi contro la droga e lo spaccio oltre ai furbetti del posteggio. In un’intervista al settimanale Nuovo Tv l’uomo ha confessato che tra lui e le veline “mai nessun attrito e ci siamo sempre trovati con piacere”, ma c’è un ma: il Gabibbo è l’unico che ha trovato un po’ invecchiato e infatti ora vogliono fargli fare un bel lifting.

“Pensavo fosse un pusher, invece era un poliziotto”: l’incredibile retroscena del conduttore di Paperissima Sprint

Sempre nell’intervista rilasciata al sopracitato settimanale Vittorio Brumotti ha raccontato di quella volta in cui, durante le registrazioni di un servizio in una piazza di spaccio, ha seguito un uomo pensando fosse un pusher, e invece quando è riuscito a raggiungerlo ha scoperto che si trattata di un poliziotto in borghese. Dapprima c’è stato molto imbarazzo, ma poi si sono sciolti in una risata data l’incredibile gaffe dell’inviato di Striscia, che continua a lottare affinché le piazze non siano più dominio dello spaccio, ma dell’allegria dei bambini che giocano in pace.

Al via la nuova edizione di Paperissima Sprint su Canale5: tutte le novità

E il via alla nuova edizione di Paperissima Sprint su Canale5 sarà domani con Vittorio Brumotti, le due ex veline Shaila Gatta e Mikaela Neaze Silva. I tre si ritrovano ogni anno da quattro stagioni e si sono sempre trovati benissimo tanto che ridono e scherzano in studio come dei matti. Come ha raccontato il conduttore, si diverte a fare facce buffe così da far ridere entrambe e alla fine finiscono per non smetterla più. L’intento, come sempre, è quello di far passare un po’ di tempo in totale spensieratezza il pubblico di Canale5 che ha sempre più bisogno di allegria, scherzi e risate gratuite. Si è sicuri che riusciranno tutti nell’intento nonostante la forte concorrenza di Rai1.