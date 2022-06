VIDEO Piero Pelù, è caduto dal palco e ha battuto la testa: come sta

Incidente per Piero Pelù, il cantante è caduto durante uno spettacolo

Anche le rockstar cadono. Questa volta però Piero Pelù ha rischiato veramente grosso, dopo uno scivolone nel corso di un suo concerto nel quale ha battuto la testa contro il palco. Pelù si era avvicinato alla prima fila, accolto dall’affetto caloroso dei fan, quando è scivolato all’indietro, ma subito dopo si è rialzato e, come se niente fosse, ha mandato avanti la sua esibizione. È accaduto tutto durante l’ultimo concerto di Milano, del 25 maggio scorso all’Alcatraz. Tanta paura ma fortunatamente le conseguenze sono state piuttosto leggere, ma le cose avrebbero potuto andare in una direzione ben diversa. Subito dopo quanto accaduto l’artista toscano ha scherzato sui social mostrandosi con la solita ironia e postando le lastre delle analisi effettuate in seguito all’incidente. “Ecco, ora mi conoscete anche da dentro” – ha scherzato Pelù mostrando gli effetti della sua caduta all’Alcatraz – .

Come sta l’artista dopo lo scivolone sul palco

Tanta paura sia per Piero Pelù che per i fan dopo quanto accaduto nel concerto milanese del cantante. Su Instagram Pelù ha però voluto tranquillizzare tutti postando la diagnosi: “La caduta al concerto di Milano 1 mi ha provocato una proclusione erniaria tra C3 e C4, una tra C5 e C6, e una tra C6 e C7”. Il video della caduta dell’artista toscano ha fatto immediatamente il giro dei social, come sempre accade in queste situazioni. Il concerto milanese, aveva riunito, dal momento che ‘L’ultimo girone’ è il tour d’addio del gruppo Litfiba, una festa itinerante che celebra la storia della celebre rock band e che proseguirà poi per tutta l’estate.

Piero Pelù, che ondata di affetto da parte dei fan: “Sei di ferro”

L’incidente accorso a Piero Pelù ha fatto immediatamente scattare l’allarme dei fan, nonostante la sua esibizione sia proseguita anche dopo la rovinosa caduta. Numerosi i commenti dei follower del cantante, spesso e volentieri apprezzato anche in tv con simpatiche incursioni. Un follower di Pelù ha preferito scherzare su quanto accaduto al Teatro Alcatraz di Milano: “Sei di ferro Piero, se fosse accaduto a me mi sarei spezzato tutto”. Adesso sì che dopo lo spavento ci si può ridere sopra.